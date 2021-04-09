考量健康和年紀 李顯龍接班人突然辭職

被視為新加坡下任總理人選的副總理王瑞杰(左一)突然辭職，李顯龍(右三)接班人選生變。(新華社資料照片)

被視為新加坡 下任總理人選的副總理王瑞杰，今天突然宣布不再擔任第四代領導團隊的領軍人物，為星國政壇投下震撼彈。他將於兩周後的內閣改組卸下財政部 長一職，但繼續擔任副總理。

綜合星媒報導，目前兼任星國經濟政策統籌部長及財政部長的王瑞杰，基於年齡及健康考量，向星國總理李顯龍請辭。經過慰留，同意續留內閣，繼續擔任副總理及經濟政策統籌部長等職。

李顯龍說，王瑞杰過去十年在內閣擔任重要職務，包括執掌教育部 、財政部等。特別是在疫情期間，短短一年內推出五項預算案，協助企業及民眾度過難關。

今年60歲的王瑞杰，2016年曾中風，在寫給李顯龍的信中表示，這場危機將持續一段時間，但當危機結束時，他已將近65歲，若在60多歲成為下任總理，他的「跑道就太短了」。新加坡需要的領導人不僅要負責在疫後重建新加坡，更要領導國家進入下個階段。

2018年11月，新加坡執政黨人民行動黨正式推選王瑞杰擔任第一助理秘書長，隔年5月，他升任副總理一職。外界一般認為，王瑞杰將是下任總理人選。不料，新冠疫情打亂了李顯龍的交棒時程。

李顯龍指出，第四代領導團隊可能需要至少幾個月的時間決定新任領導人的人選，他希望能在下次大選前達成共識，確定人選。

時事評論員分析，第四代領導團隊中最有可能接替王瑞杰成為領袖的人包括貿工部長陳振聲、交通部長王乙康、教育部長黃循財。