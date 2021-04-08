伊朗貨輪紅海遭襲 紐時指以色列幹的

伊朗商用船隻「薩維茲號」在紅海遭到攻擊。(取材自推特)

在美國與伊朗 昨日就核協議展開「間接會談」之際，一艘伊朗貨輪在紅海遭遇襲擊。據阿拉伯衛星電視台報導，受襲船隻隸屬伊朗革命衛隊。紐約時報則引述消息稱襲擊由以色列 發動，以方在事後通知美國，這次事件或是首次有軍用船隻在伊朗與以色列衝突中受襲。

伊朗外交部證實，伊朗商用船隻「薩維茲號(Saviz)」在紅海遭到攻擊。伊朗塔斯尼姆通訊社(Tasnim)6日報導說，這艘伊朗貨輪是由伊朗武裝部隊使用，它是遭到「磁性水雷(magnetic mines)」的攻擊。

紐約時報引述一名美國官員指出，以色列已經通知華府說，以色列攻擊了這艘船，以報復伊朗稍早對以色列船隻的攻擊。

以色列官員拒絕對6日報導的伊朗貨輪遭攻擊事件發表評論。

另外，俄羅斯在接近烏克蘭 東部頓巴斯地區的邊境集結部隊後，烏克蘭總統澤連斯基6日促北約加快腳步，讓烏克蘭加入北約，稱「北約是解決頓巴斯戰爭的唯一辦法」。莫斯科則反駁，烏克蘭加入北約或進一步加劇局勢。美國重申支持北約開放予符合入會標準的國家加入，但沒明言烏克蘭加入北約變得更迫切，並促烏克蘭先推行改革。