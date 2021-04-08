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性別歧視？ 土耳其總統會歐盟領袖 沒給女主席椅子

編譯張君堯／綜合7日電
歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩6日到訪安卡拉，會晤土耳其總統艾爾段，結果令她大吃一驚，因為會議廳現場並沒有準備她的座椅。(新華社)
歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩6日到訪安卡拉，會晤土耳其總統艾爾段，結果令她大吃一驚，因為會議廳現場並沒有準備她的座椅。(新華社)

土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）6日會見歐盟兩位領袖，原先被視為外交突破的會談卻出現尷尬畫面，只見與會兩位男性皆有專屬的座椅，身為女性的歐盟執委會主席馮德萊恩（Von der Leyen）卻完全沒位子、只能站在一旁。

來源：YouTube

根據曝光的影片顯示，在土耳其首都安卡拉（Ankara）一間華麗的會議室裡，厄多安和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）抵達現場後，直接被指引到準備好的「鍍金椅子」上坐，不過椅子卻只有兩張，直接將馮德萊恩晾在一邊。

當馮德萊恩發現這種情況時，作出不可置信的表情，並發出驚訝的感歎聲。最終，馮德萊恩被安排坐到一個約12英尺（約3.6公尺）外的米色長沙發上，與土耳其外交部長卡夫蘇格魯（Mevlut Cavusoglu）面對面，有趣的是，後者在典型的外交場合中處於「地位較低」。

會後，馮德萊恩並未直接提及這一事件，但她對土耳其在婦女權利方面表達確實的擔憂。

整個過程曝光後引來諸多批評，同時兩周前，厄多安才剛從旨在防止暴力侵害婦女的國際條約《伊斯坦布爾公約》中退出，時機相當敏感。

曝光的影片顯示，在土耳其首都安卡拉一間華麗的會議室裡，厄多安和歐洲理事會主席米歇...
曝光的影片顯示，在土耳其首都安卡拉一間華麗的會議室裡，厄多安和歐洲理事會主席米歇爾抵達現場後，直接被指引到準備好的「鍍金椅子」上坐，不過椅子卻只有2張，直接將馮德萊恩晾在一邊。(Getty Images)

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