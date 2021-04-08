性別歧視？ 土耳其總統會歐盟領袖 沒給女主席椅子
土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）6日會見歐盟兩位領袖，原先被視為外交突破的會談卻出現尷尬畫面，只見與會兩位男性皆有專屬的座椅，身為女性的歐盟執委會主席馮德萊恩（Von der Leyen）卻完全沒位子、只能站在一旁。
來源：YouTube
根據曝光的影片顯示，在土耳其首都安卡拉（Ankara）一間華麗的會議室裡，厄多安和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）抵達現場後，直接被指引到準備好的「鍍金椅子」上坐，不過椅子卻只有兩張，直接將馮德萊恩晾在一邊。
當馮德萊恩發現這種情況時，作出不可置信的表情，並發出驚訝的感歎聲。最終，馮德萊恩被安排坐到一個約12英尺（約3.6公尺）外的米色長沙發上，與土耳其外交部長卡夫蘇格魯（Mevlut Cavusoglu）面對面，有趣的是，後者在典型的外交場合中處於「地位較低」。
會後，馮德萊恩並未直接提及這一事件，但她對土耳其在婦女權利方面表達確實的擔憂。
整個過程曝光後引來諸多批評，同時兩周前，厄多安才剛從旨在防止暴力侵害婦女的國際條約《伊斯坦布爾公約》中退出，時機相當敏感。
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