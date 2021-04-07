我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州最快6月15日全面重開經濟 就看這「2標準」

解封1個月 密西根新病例最多 246人打疫苗仍染疫

美伊間接「核談判」 華府讚：富建設性的一步

編譯黃嘉洵／綜合6日電
歐盟對外事務部副秘書長莫拉和伊朗副外長阿拉奇，6日在奧地利維也納出席就伊朗核協議召開的會議。（路透）
歐盟對外事務部副秘書長莫拉和伊朗副外長阿拉奇，6日在奧地利維也納出席就伊朗核協議召開的會議。（路透）

華府三年前退出「伊朗核協議」，使這項協議瀕臨瓦解；為使美國和伊朗重回協議，歐洲官員居間斡旋，促成美伊雙方在維也納舉行「間接談判」，美國國務院發言人普萊斯6日表示，首輪磋商是「積極的」、「富有建設性」的一步，稱美方不預期談判能立即取得成果；伊朗政府發言人表示，對正處於恢復2015年核協議的正確軌道上充滿信心；而一名俄羅斯外交官會後形容，首日會談「成功」，但仍需更多時間。

法廣報導，歐盟的外交官員表示，接下來兩個專家級別的小組將分別就「制裁」及「伊朗核計畫」展開工作。與會官員透露，若核協議會談出現進展，商談時間可能延續至本周末。

一名歐洲官員表示，德國、法國及英國均不預期6日能出現任何重大正面進展，部分原因是伊朗堅持由華府單方面取消制裁；儘管如此，會談畢竟往正確方向邁出一步，最終或許能出現有效的解決方案。美、伊兩國的歧見仍深，伊朗堅持縮減提煉濃縮鈾活動的前提是華府需要先保證全面終止制裁，但拜登政府已排除任何「單邊行動」。

2015年7月，伊朗與美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國達成伊核問題全面協議。根據協議，伊朗承諾限制其核計畫，換取國際社會解除對伊制裁。2018年5月，華府單方面退出伊核協議，隨後重啟並新增一系列對伊制裁措施。伊朗前年起逐步中止履行協議部分條款，但承諾所採取措施「可逆轉」。

伊朗 華府 美國

上一則

美國務院準備「介入烏東局勢」 要俄解釋集結邊境

延伸閱讀

華府商家、集會防疫限制 5.1起再放寬

華府商家、集會防疫限制 5.1起再放寬
華府國建會4.7「螢窗對話」 談台美業務現況、文化教育

華府國建會4.7「螢窗對話」 談台美業務現況、文化教育
核協議會議6日登場 伊朗不讓步 拒與美對話

核協議會議6日登場 伊朗不讓步 拒與美對話
預防暴力衝突 華府推「保安補助金」

預防暴力衝突 華府推「保安補助金」

熱門新聞

帕奎奧在IG表達「有種來跟我打」。 (擷自帕奎奧IG)

「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰

2021-04-01 19:53
圖為挖土機怪手與其他負責脫困的工作人員，在搶救長賜號成功後歡喜合影。（取材自「在蘇伊士運河開挖土機的傢伙」推特）

長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它

2021-03-30 10:52
埃及首位女船長瑪瓦．伊斯蘭達遭謠傳為害長賜號擱淺的元凶，但當時她在數百公里外的「艾伊達四號」航行。（擷取自Instagram）

埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船

2021-04-04 06:23
南韓「世界泡菜研究所」攜手法國蒙彼利埃大學哮喘專家布斯蓋研究小組進行共同研究顯示，食用泡菜可能有助於減輕新冠肺炎症狀。(Pixabay)

這麼神奇？南韓研究：泡菜可能有助減緩新冠症狀

2021-04-03 14:06
杜特蒂被拍到對女傭伸出鹹豬手。圖／取自Miss Maggie推特

菲總統慶生 對女傭私處伸狼爪

2021-03-30 11:44
網路瘋傳俄羅斯軍隊集結畫面。（取自YouTube）

俄軍隊邊境集結畫面曝光 專家：1個月內恐爆發世界大戰

2021-04-04 23:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人

全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人
南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命

南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命
夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身
為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照

為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照
台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業

台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業