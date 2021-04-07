美伊間接「核談判」 華府讚：富建設性的一步

歐盟對外事務部副秘書長莫拉和伊朗副外長阿拉奇，6日在奧地利維也納出席就伊朗核協議召開的會議。（路透）

華府 三年前退出「伊朗 核協議」，使這項協議瀕臨瓦解；為使美國 和伊朗重回協議，歐洲官員居間斡旋，促成美伊雙方在維也納舉行「間接談判」，美國國務院發言人普萊斯6日表示，首輪磋商是「積極的」、「富有建設性」的一步，稱美方不預期談判能立即取得成果；伊朗政府發言人表示，對正處於恢復2015年核協議的正確軌道上充滿信心；而一名俄羅斯外交官會後形容，首日會談「成功」，但仍需更多時間。

法廣報導，歐盟的外交官員表示，接下來兩個專家級別的小組將分別就「制裁」及「伊朗核計畫」展開工作。與會官員透露，若核協議會談出現進展，商談時間可能延續至本周末。

一名歐洲官員表示，德國、法國及英國均不預期6日能出現任何重大正面進展，部分原因是伊朗堅持由華府單方面取消制裁；儘管如此，會談畢竟往正確方向邁出一步，最終或許能出現有效的解決方案。美、伊兩國的歧見仍深，伊朗堅持縮減提煉濃縮鈾活動的前提是華府需要先保證全面終止制裁，但拜登政府已排除任何「單邊行動」。

2015年7月，伊朗與美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國達成伊核問題全面協議。根據協議，伊朗承諾限制其核計畫，換取國際社會解除對伊制裁。2018年5月，華府單方面退出伊核協議，隨後重啟並新增一系列對伊制裁措施。伊朗前年起逐步中止履行協議部分條款，但承諾所採取措施「可逆轉」。