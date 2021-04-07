美國務院準備「介入烏東局勢」 要俄解釋集結邊境

美國務院表示，已要求俄羅斯解釋其在烏克蘭邊境的挑釁行為。（路透）

俄羅斯與烏克蘭 的緊張局勢升溫，引發歐美國 家高度關切。美國務院5日表示，已要求俄國 解釋在烏克蘭邊境的「挑釁」軍事行動，強調美方已準備好介入此事。對此，俄羅斯否認調兵對烏克蘭構成威脅，反倒要求美烏遵守「明斯克停火協議」。

路透報導，早前網路瘋傳俄國軍隊在邊境集結的影片，俄羅斯軍事分析師警告，這場危機可能會在一個月內演變成「歐洲戰爭」甚至是「世界大戰」。

美國務院發言人普萊斯5日說，無論是發生在俄國領土或烏克蘭境內，俄國對烏克蘭的任何脅迫行為，美國都會予以關切，並已要求俄國解釋其挑釁行為。當被問及美國是否視俄羅斯的軍事行動為對烏克蘭的脅迫時，普萊斯說，「當然，俄國長期以來都一直設法威脅和霸凌他們的鄰居」。

俄羅斯副外長雷雅布可夫則回應，俄方正在領土上做必要的事情，不會理會美國等西方國家的警告。他並反批烏克蘭不遵守停火協議、美國沒盡最大努力執行協議以穩定局勢；他也揚言，會回應烏克蘭日前宣布的對俄制裁。

烏克蘭軍與親俄分子自2014年起在頓涅茨克地區衝突不斷。雙方分別於2014年9月和2015年2月在明斯克達成停火協議。

烏克蘭總統力求加入北約

烏克蘭總統澤倫斯基6日在跟北約秘書長史托騰柏格通話後表示，加入北約是結束東部頓涅茨克地區戰爭的唯一途徑。他還呼籲北約成員國加強在黑海地區的軍事能見度，以作為對俄羅斯的強大威懾力量。

史托騰柏格則在跟澤倫斯基的通話中，對俄國在烏克蘭境內及周邊地區的軍事活動表達關切。他在推特上寫道：「我打了電話給澤倫斯基，表達對俄國在烏克蘭境內及周邊地區的軍事活動及持續違反停火協議的嚴重關切。北約堅定支持烏克蘭主權與領土的完整。」