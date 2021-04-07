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文在寅頭大… 南韓兩大市長補選 執政黨都處劣勢

編譯李京倫／綜合6日電
代表南韓最大在野黨國民力量黨參選首爾市長的吳世勳，6日在街頭拜票。（美聯社）
代表南韓最大在野黨國民力量黨參選首爾市長的吳世勳，6日在街頭拜票。（美聯社）

南韓7日將舉行首爾、釜山兩大都會市長補選。因性騷擾醜聞自殺的前首爾市長朴元淳及涉嫌性騷擾女公務員辭職的前釜山市長吳巨敦，都隸屬執政黨「共同民主黨」，加上近來房價飆漲和公務員炒地醜聞，共同民主黨候選人民調大幅落後，兩地都輸給對手20個百分點，外界預測民主黨恐將失去這2席市長寶座。

南韓總統文在寅的任期只剩1年，朝野備戰大選，7日登場的地方補選成為前哨站。上周首爾市長補選的最終民調顯示，最大在野黨「國民力量黨」參選的吳世勳支持度55.8%，執政黨共同民主黨候選人朴映宣32%，差距達23.8個百分點。

而在釜山市，共同民主黨的選情也相當嚴峻。民調顯示，候選人林榮春支持率落後國民力量黨候選人約20個百分點。

20、30多歲年輕選民原本是共同民主黨主要支持者，但過去一年來新冠肺炎疫情未緩解，加上文在寅大力推動的打房政策失敗，首爾房價在他任內平均上漲五成，國土交通部轄下負責國宅興建的土地住宅公社還爆發內線炒地醜聞，員工搶先買下新市鎮開發土地牟利，都讓文在寅政府支持率直落谷底。

下屆總統大選將於明年3月舉行，目前文在寅的支持率跌到3成以下，如果共同民主黨輸掉首爾和釜山市長，他在剩下任期中可能舉步維艱。

民主黨 文在寅 民調

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