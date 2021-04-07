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以色列總統提名內唐亞胡組閣 坦承不看好能成功

編譯中心／綜合6日電

以色列上月23日舉行兩年內第4度的國會大選，但依然沒有任何政黨能掌控過半席次，總統李佛林今天提名總理內唐亞胡籌組內閣，但他不看好有任何人能組成多數執政聯盟。

李佛林（Reuven Rivlin）表示：「我依據（國會議員的）推薦人數做出這項決定，因為這顯示內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）有略高的機會可組成政府。」

3月23日的投票結束後，李佛林與各黨派領袖諮商，內唐亞胡獲得52位新任國會議員的支持。以色列國會共120席。

至於反對陣營的領袖拉皮德（Yair Lapid）則有45 位議員背書。另有16位議員棄權，而右翼的宗教民族主義者班奈特（Naftali Bennett）則獲得所屬右傾黨（Yamina party）7席議員的力挺。

李佛林說：「向所有議員徵詢建議的結果對大家公開，這使我相信沒有人選真有機會能組成獲得國會信任的內閣。事實上，若法律授權我這麼做，我會把決定權交給民意代表們。」

因法院正在審理內唐亞胡的貪腐案，李佛林直指，許多以色列民眾對於任命他來籌組內閣有疑慮。

他說：「我知道很多人認為，總統不應該把這個重任交給一個遭刑事起訴的人選，但根據法規與法院的決定，即使被起訴，總理還是可以繼續主政。」

內唐亞胡是以色列在位最久的總理，已連續主政12 年，他獲得至少28天時間磋商以敲定組成執政聯盟的協議。以色列國會各黨派壁壘分明，要敲定執政聯盟協議是一項艱難的任務。

以色列 提名 投票

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