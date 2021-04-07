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北韓政治因素缺席東奧？日本政府延長制裁2年

記者蔡佩芳／綜合6日電

北韓6日突然表明不派隊參加東京奧運日本媒體報導，此舉讓東奧組委會感到困惑，組委會幹部認為，不排除是出於政治原因，對於體育扯上政治感到不滿。這不是北韓第一次退出東京奧運，1964年東京奧運，北韓也沒有參加。

北韓體育省轄下媒體「朝鮮體育」6日報導，為保護運動員不受疫情傷害，北韓奧委會在3月25日大會決定不參加東京奧運會。北韓是第一個宣布不參賽的國家。

日本奧運大臣丸川珠代表示，正在確認詳情；東奧組委會會長橋本聖子也表示尚無資訊。內閣官房長官加藤勝信在例行記者會表示，已從媒體得知這個消息，先由奧會和組委會進行協調，日本政府會繼續密切注意後續發展。他提到，包括防疫對策在內，日本政府會持續改善東京奧運的環境，讓許多國家和地區都能參加。

日媒每日新聞報導，此一突然舉動讓奧運關係人士感到不知所措。一名東奧組委會幹部表示，因沒有任何資訊，很難評論，但可能是出於政治原因。如果出於政治目的利用體育，讓人不悅。但也有政府官員認為，也許朝方是真的很擔心疫情。

北韓一早宣布退出東奧後，日本內閣會議6日早通過對北韓的個別制裁再延長兩年。日本因北韓進行核武與飛彈試射進行制裁，禁止北韓船隻入港、並全面停止與北韓的進出口，制裁將在4月13日到期；由於北韓3月又再度試射彈道飛彈，日方決議延長制裁。加藤表示，這是從執行聯合國安理會決議的角度做出的決定。

每日新聞報導，1964年東京奧運北韓也缺席。由於1963年在印尼舉辦新興力量運動會(GANEFO)未獲國際奧會承認，北韓參賽的田徑選手未能取得奧運參賽資格。北韓對此提出抗議，雖然選手團已經抵達東京，但在開幕前一刻打道回府。

東京奧運 北韓 日本

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