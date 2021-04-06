科索沃選出38歲女總統 籲塞爾維亞先道歉再對話

科索沃國會議員4日不顧在野黨抵制，選出國內最受歡迎的38歲政治人物奧斯曼尼（Vjosa Osmani）為總統。科索沃在野黨的抵制3日導致國會未達法定議事人數。

奧斯曼尼是法學教授，來自決心反貪腐的一代，曾在美國 受教育，她在82名出席議員中獲得71票，議長康鳩夫卡（Glauk Konjufca）宣布她「當選為科索沃共和國總統」。

奧斯曼尼向議員們說，「我會為了強化國家和法治而努力」，還矢言「會成為眾民的總統」。

科索沃總理庫提（Albin Kurti）和他創辦的左派民族主義政黨「自決黨」（Vetevendosje）都支持奧斯曼尼。自決黨在今年2月大選中囊括逾半數選票。

科索沃國會原本由前解放軍（KLA）游擊隊掌權，但2月這場大選改變了120席國會的結構。在1998年到1999年間，科索沃解放軍與塞爾維亞部隊爆發嚴重衝突，這場戰事最終導致科索沃於2008年宣布獨立。

4日是國會第3度試圖投票 ，總算以成功選出奧斯曼尼告終。具有前游擊隊員和塞爾維亞少數族群身分的議員3日共同抵制投票，4日的結果終於解開僵局。

中央社引述法新社報導，奧斯曼尼和庫提現在必須改善疲弱的經濟，當地人民平均月收入僅有500歐元，年輕人失業率高達約50%。

許多科索沃年輕人陸續移居瑞士和德國，奧斯曼尼和庫提在競選期間都承諾要恢復公平正義、創造工作機會。

同時，奧斯曼尼和庫提也必須盡快解決新冠疫苗 短缺及醫療系統負荷過重的問題。擁有約187萬人口的科索沃，已有1900人染疫病故。

科索沃政府的15名閣員中，有6名女性部長，奧斯曼尼感動地說：「女人有權做任何想做的事，每個夢想都能實現。」

不過，塞爾維亞仍不承認科索沃獨立，雙方關係緊繃。

路透提到，奧斯曼尼在演說中表達願與塞爾維亞對話，以使雙方關係正常化，但她也表示，塞爾維亞要先道歉，並追訴當年犯下戰爭罪的人。

歐盟和美國可能會催促奧斯曼尼的新政府盡快與塞爾維亞對話，以緩和區域緊張情勢。

曾是游擊隊員的科索沃前總統塔其（Hashim Thaci ）去年11月因涉嫌戰爭罪，在荷蘭海牙的國際特別法庭被起訴，奧斯曼尼當時曾代理數月總統之職。