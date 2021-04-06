我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億6718萬人已打疫苗 40.2%接種1劑

金山聖荷西中國移民 遭敲門罵：該死共產主義

科索沃選出38歲女總統 籲塞爾維亞先道歉再對話

編譯中心／綜合5日電

科索沃國會議員4日不顧在野黨抵制，選出國內最受歡迎的38歲政治人物奧斯曼尼（Vjosa Osmani）為總統。科索沃在野黨的抵制3日導致國會未達法定議事人數。

奧斯曼尼是法學教授，來自決心反貪腐的一代，曾在美國受教育，她在82名出席議員中獲得71票，議長康鳩夫卡（Glauk Konjufca）宣布她「當選為科索沃共和國總統」。

奧斯曼尼向議員們說，「我會為了強化國家和法治而努力」，還矢言「會成為眾民的總統」。

科索沃總理庫提（Albin Kurti）和他創辦的左派民族主義政黨「自決黨」（Vetevendosje）都支持奧斯曼尼。自決黨在今年2月大選中囊括逾半數選票。

科索沃國會原本由前解放軍（KLA）游擊隊掌權，但2月這場大選改變了120席國會的結構。在1998年到1999年間，科索沃解放軍與塞爾維亞部隊爆發嚴重衝突，這場戰事最終導致科索沃於2008年宣布獨立。

4日是國會第3度試圖投票，總算以成功選出奧斯曼尼告終。具有前游擊隊員和塞爾維亞少數族群身分的議員3日共同抵制投票，4日的結果終於解開僵局。

中央社引述法新社報導，奧斯曼尼和庫提現在必須改善疲弱的經濟，當地人民平均月收入僅有500歐元，年輕人失業率高達約50%。

許多科索沃年輕人陸續移居瑞士和德國，奧斯曼尼和庫提在競選期間都承諾要恢復公平正義、創造工作機會。

同時，奧斯曼尼和庫提也必須盡快解決新冠疫苗短缺及醫療系統負荷過重的問題。擁有約187萬人口的科索沃，已有1900人染疫病故。

科索沃政府的15名閣員中，有6名女性部長，奧斯曼尼感動地說：「女人有權做任何想做的事，每個夢想都能實現。」

不過，塞爾維亞仍不承認科索沃獨立，雙方關係緊繃。

路透提到，奧斯曼尼在演說中表達願與塞爾維亞對話，以使雙方關係正常化，但她也表示，塞爾維亞要先道歉，並追訴當年犯下戰爭罪的人。

歐盟和美國可能會催促奧斯曼尼的新政府盡快與塞爾維亞對話，以緩和區域緊張情勢。

曾是游擊隊員的科索沃前總統塔其（Hashim Thaci ）去年11月因涉嫌戰爭罪，在荷蘭海牙的國際特別法庭被起訴，奧斯曼尼當時曾代理數月總統之職。

美國 投票 疫苗

上一則

「一夫二妻」同處一屋…前妻砍現任 剁肉刀「卡」頭上

下一則

68歲普亭簽署法案 有望連任總統至83歲 超越史達林

延伸閱讀

企業批限制投票權 麥康諾警告：大公司CEO「遠離政治」

企業批限制投票權 麥康諾警告：大公司CEO「遠離政治」
白宮復活節「不滾彩蛋」 拜登夫婦與兔寶寶齊亮相

白宮復活節「不滾彩蛋」 拜登夫婦與兔寶寶齊亮相
68歲普亭簽署法案 有望連任總統至83歲 超越史達林

68歲普亭簽署法案 有望連任總統至83歲 超越史達林
北卡第4選區國會藝術比賽 4／23截止報名

北卡第4選區國會藝術比賽 4／23截止報名

熱門新聞

圖為挖土機怪手與其他負責脫困的工作人員，在搶救長賜號成功後歡喜合影。（取材自「在蘇伊士運河開挖土機的傢伙」推特）

長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它

2021-03-30 10:52
帕奎奧在IG表達「有種來跟我打」。 (擷自帕奎奧IG)

「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰

2021-04-01 19:53
埃及首位女船長瑪瓦．伊斯蘭達遭謠傳為害長賜號擱淺的元凶，但當時她在數百公里外的「艾伊達四號」航行。（擷取自Instagram）

埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船

2021-04-04 06:23
南韓「世界泡菜研究所」攜手法國蒙彼利埃大學哮喘專家布斯蓋研究小組進行共同研究顯示，食用泡菜可能有助於減輕新冠肺炎症狀。(Pixabay)

這麼神奇？南韓研究：泡菜可能有助減緩新冠症狀

2021-04-03 14:06
杜特蒂被拍到對女傭伸出鹹豬手。圖／取自Miss Maggie推特

菲總統慶生 對女傭私處伸狼爪

2021-03-30 11:44
網路瘋傳俄羅斯軍隊集結畫面。（取自YouTube）

俄軍隊邊境集結畫面曝光 專家：1個月內恐爆發世界大戰

2021-04-04 23:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
在美疫苗接種卡 你該知道的5件事

在美疫苗接種卡 你該知道的5件事
淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣

淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣
德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺
Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議

Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議
美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝

美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝