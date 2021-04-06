科索沃選出38歲女總統 籲塞爾維亞先道歉再對話
科索沃國會議員4日不顧在野黨抵制，選出國內最受歡迎的38歲政治人物奧斯曼尼（Vjosa Osmani）為總統。科索沃在野黨的抵制3日導致國會未達法定議事人數。
奧斯曼尼是法學教授，來自決心反貪腐的一代，曾在美國受教育，她在82名出席議員中獲得71票，議長康鳩夫卡（Glauk Konjufca）宣布她「當選為科索沃共和國總統」。
奧斯曼尼向議員們說，「我會為了強化國家和法治而努力」，還矢言「會成為眾民的總統」。
科索沃總理庫提（Albin Kurti）和他創辦的左派民族主義政黨「自決黨」（Vetevendosje）都支持奧斯曼尼。自決黨在今年2月大選中囊括逾半數選票。
科索沃國會原本由前解放軍（KLA）游擊隊掌權，但2月這場大選改變了120席國會的結構。在1998年到1999年間，科索沃解放軍與塞爾維亞部隊爆發嚴重衝突，這場戰事最終導致科索沃於2008年宣布獨立。
4日是國會第3度試圖投票，總算以成功選出奧斯曼尼告終。具有前游擊隊員和塞爾維亞少數族群身分的議員3日共同抵制投票，4日的結果終於解開僵局。
中央社引述法新社報導，奧斯曼尼和庫提現在必須改善疲弱的經濟，當地人民平均月收入僅有500歐元，年輕人失業率高達約50%。
許多科索沃年輕人陸續移居瑞士和德國，奧斯曼尼和庫提在競選期間都承諾要恢復公平正義、創造工作機會。
同時，奧斯曼尼和庫提也必須盡快解決新冠疫苗短缺及醫療系統負荷過重的問題。擁有約187萬人口的科索沃，已有1900人染疫病故。
科索沃政府的15名閣員中，有6名女性部長，奧斯曼尼感動地說：「女人有權做任何想做的事，每個夢想都能實現。」
不過，塞爾維亞仍不承認科索沃獨立，雙方關係緊繃。
路透提到，奧斯曼尼在演說中表達願與塞爾維亞對話，以使雙方關係正常化，但她也表示，塞爾維亞要先道歉，並追訴當年犯下戰爭罪的人。
歐盟和美國可能會催促奧斯曼尼的新政府盡快與塞爾維亞對話，以緩和區域緊張情勢。
曾是游擊隊員的科索沃前總統塔其（Hashim Thaci ）去年11月因涉嫌戰爭罪，在荷蘭海牙的國際特別法庭被起訴，奧斯曼尼當時曾代理數月總統之職。
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