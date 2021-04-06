菲律賓總統府態度轉硬 嗆中國船隻勿入

菲律賓總統杜特蒂 的法律幕僚5日警告，南海有數以百計中國 船隻「入侵」菲國海域，正造成馬尼拉和北京 間關係緊繃，並可能導致「擦槍走火」。這是菲國總統府近來最強硬發言。

路透報導，杜特蒂的法律顧問帕內若發布聲明表示，中國船隻長期出現在菲律賓專屬經濟海域，為雙邊關係帶來不必要的緊張，並「可能引發兩國都不願發生的擦槍走火」。

帕內若說：「我們可以就共同關切的議題和雙邊利益進行協商，但別搞錯了，我們的主權不容談判。」

杜特蒂的發言人羅奎也說：「對於我國領土或專屬經濟海域，我們一吋也不會讓。」

近期雖已有多名菲律賓外交官和高階將領強烈批評中國，但帕內若這席話是來自杜特蒂辦公室最強硬的言論。杜特蒂一直不願與中國對立。

菲律賓上月指控兩百多艘中國船隻出現在牛軛礁海域，稱這些船「大量集結且具威脅性」，且據信船上載有民兵，上月已向中方提出外交抗議。此後這些船已分散到菲國專屬經濟區海域內其他區域。

中方稱牛軛礁是其傳統漁場，這些船停泊當地只是躲避惡劣天候，但菲律賓外交部駁斥此說，表示這些船隻公然侵犯菲國管轄範圍。

帕內若還說，菲國不會因為中國捐贈新冠疫苗給菲國這類人道主義行動，就任由中國違反國際法侵犯菲律賓主權。