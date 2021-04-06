熱帶氣旋襲印尼、東帝汶 至少160死、數千人無家可歸

東帝汶首都狄力一處道路在洪水沖刷下崩毀。（歐新社）

熱帶氣旋塞洛亞（Seroja）連日來在印尼 東南部和東帝汶降下暴雨，引發洪水 和土石流。據報導兩國災情至今造成至少共160人死亡、數十人失蹤，數千人被迫逃離家園避難。

路透報導，塞洛亞挾帶強風豪雨，3日肆虐印尼和東帝汶，許多小聚落頓時淪為泥濘荒地，樹木也被連根拔起。印尼東部的東努沙登加拉省是災情最嚴重的地區，許多島嶼一片狼藉，不計其數的民宅遭土石流掩埋或被洪水沖走。

印尼國家災害應變總署（BNPB）表示，在西努沙登加拉省和東努沙登加拉省的數座島嶼，合計至少有86人死亡、71人失蹤。美聯社更報導，印尼至少已有133人罹難，並有至少70人下落不明。

印尼國家災害應變總署發言人賈提表示，境內約有3萬人受到洪水影響，當中有些人已經來到疏散中心避難。但由於已有5座橋梁倒塌，加上部分道路被倒下的樹木阻斷，使得救援行動困難重重。

印尼搜救隊在東佛雷斯縣尋獲被土石流掩埋的民眾遺體。（路透）

在印尼偏遠的佛羅雷斯島東佛羅雷斯縣，滾滾泥流灌入住家、橋梁和道路。比佛羅雷斯島更東邊的雷姆巴塔島，有些村莊局部被沖到山下並一路帶到海邊，地方當局擔心有些遺體一起被沖走。

東帝汶方面，古邦市有逾2000人因土石流和漲潮淹水而淪為災民，政府通報已有至少27人喪命，7000人被迫撤離。東帝汶首都狄力陷入汪洋一片，連總統府也泡水，總統府前方變成一個泥坑。副總理雷斯稱，這是東帝汶40年來最嚴重災情，「道路崩塌、樹木倒塌，許多災區難以進入」。救援仍在進行，死傷恐續增。

此外，印尼氣象局表示，塞洛亞雖持續遠離印尼、朝澳洲西岸前進，但未來24小時內強度可能增強，帶來更多降雨和風浪。使得援救紓困 民眾的行動恐怕更加困難。