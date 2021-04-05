約旦前王儲被控預謀政變…遭軟禁 高官等20人被捕
約旦前王儲哈姆扎3日因涉嫌預謀政變遭到武裝部隊軟禁，並有約20人因與政變陰謀有關而遭逮捕。哈姆扎拍下影片指控政府鎮壓批評者，但否認參與奪權陰謀；對此事，約旦鄰國與盟友今天紛紛表態支持國王阿布杜拉。
BBC報導，約旦軍方否認軟禁哈姆扎，但表示奉命阻止顛覆國家安全和穩定的活動。約旦政府4日也反擊，約旦副總理沙法迪表示，哈姆扎與外國方面聯繫，陰謀破壞約旦的穩定，已被調查一段時間。
哈姆扎是在會見一些部落領袖後被軟禁，據說他獲得部分支持。被逮捕的20人包括約旦王室成員扎伊德，和曾擔任財政、計畫大臣的阿瓦達拉。
哈姆扎的律師提供一段影片，哈姆扎在影片中說，「約旦武裝部隊參謀總長今早來拜訪我，告知我不得出宮，不得與一些人交流或會面，因為我參加的一些聚會，或是社群媒體在談論這些聚會時，有批評國王或政府的聲音。」但他否認參與任何陰謀，並指控國家領導階層貪腐、無能、騒擾批評者。
華盛頓郵報引述一名美國官員指出，這項政變計畫獲得「外國勢力」支持。
約旦是美國在中東的重要盟友，大力協助美國進行伊拉克戰爭和清剿伊斯蘭國（IS）勢力，並和以色列維持良好關係。美國國務院發言人普萊斯說，美國正密切關注情勢發展，並和約旦官員保持聯繫。
59歲的阿布杜拉國王想讓約旦成為中東的溫和穩定力量，但在約旦，批評國王是違法行為，政治參與和言論自由也受到限制。
哈姆扎是約旦已故國王胡笙和第四任妻子努兒王后的長子，也是現任國王阿布杜拉同父異母弟弟。阿布杜拉1999年2月任命哈姆扎為王儲，2004年11月罷黜其王儲地位，改立自己26歲的兒子胡笙為王儲。
鄰國友邦 紛表態挺國王
在預謀政變消息傳出後，鄰國沙烏地阿拉伯迅速回應，「完全支持國王阿布杜拉二世和王儲胡笙的決定和措施，以保障安全和穩定」。波斯灣合作理事會（GCC）其餘4個成員國，即卡達、科威特、巴林、阿曼也使用類似用詞支持約旦國王。阿聯4日也表態全力支持約旦。
路透報導，英美官員表示約旦和阿布杜拉二世為重要夥伴；伊朗、埃及、黎巴嫩、伊拉克、葉門、巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯、土耳其也支持阿布杜拉。
至於關係親密的以色列，國防部長甘茨聲明表示：「這是約旦內部事務。約旦是與我國和平共處的鄰邦和戰略夥伴，我們應極力維護此一聯盟。一個繁榮而強盛的約旦符合我國國安和經濟利益。」
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