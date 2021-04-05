約旦前王儲被控預謀政變…遭軟禁 高官等20人被捕

前王儲哈姆扎是約旦已故國王胡笙與其最寵愛的第四任妻子努兒王后的長子。（路透資料照片）

約旦前王儲哈姆扎3日因涉嫌預謀政變遭到武裝部隊軟禁，並有約20人因與政變陰謀有關而遭逮捕。哈姆扎拍下影片指控政府鎮壓批評者，但否認參與奪權陰謀；對此事，約旦鄰國與盟友今天紛紛表態支持國王阿布杜拉。

BBC報導，約旦軍方否認軟禁哈姆扎，但表示奉命阻止顛覆國家安全和穩定的活動。約旦政府4日也反擊，約旦副總理沙法迪表示，哈姆扎與外國方面聯繫，陰謀破壞約旦的穩定，已被調查一段時間。

哈姆扎是在會見一些部落領袖後被軟禁，據說他獲得部分支持。被逮捕的20人包括約旦王室成員扎伊德，和曾擔任財政、計畫大臣的阿瓦達拉。

哈姆扎的律師提供一段影片，哈姆扎在影片中說，「約旦武裝部隊參謀總長今早來拜訪我，告知我不得出宮，不得與一些人交流或會面，因為我參加的一些聚會，或是社群媒體 在談論這些聚會時，有批評國王或政府的聲音。」但他否認參與任何陰謀，並指控國家領導階層貪腐、無能、騒擾批評者。

華盛頓郵報引述一名美國 官員指出，這項政變計畫獲得「外國勢力」支持。

約旦是美國在中東的重要盟友，大力協助美國進行伊拉克戰爭和清剿伊斯蘭國（IS）勢力，並和以色列 維持良好關係。美國國務院發言人普萊斯說，美國正密切關注情勢發展，並和約旦官員保持聯繫。

59歲的阿布杜拉國王想讓約旦成為中東的溫和穩定力量，但在約旦，批評國王是違法行為，政治參與和言論自由也受到限制。

哈姆扎是約旦已故國王胡笙和第四任妻子努兒王后的長子，也是現任國王阿布杜拉同父異母弟弟。阿布杜拉1999年2月任命哈姆扎為王儲，2004年11月罷黜其王儲地位，改立自己26歲的兒子胡笙為王儲。

約旦國王阿布杜拉想讓約旦成為中東的溫和穩定力量，但傳出前王儲遭軟禁。（路透）

鄰國友邦 紛表態挺國王

在預謀政變消息傳出後，鄰國沙烏地阿拉伯迅速回應，「完全支持國王阿布杜拉二世和王儲胡笙的決定和措施，以保障安全和穩定」。波斯灣合作理事會（GCC）其餘4個成員國，即卡達、科威特、巴林、阿曼也使用類似用詞支持約旦國王。阿聯4日也表態全力支持約旦。

路透報導，英美官員表示約旦和阿布杜拉二世為重要夥伴；伊朗、埃及、黎巴嫩、伊拉克、葉門、巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯、土耳其也支持阿布杜拉。

至於關係親密的以色列，國防部長甘茨聲明表示：「這是約旦內部事務。約旦是與我國和平共處的鄰邦和戰略夥伴，我們應極力維護此一聯盟。一個繁榮而強盛的約旦符合我國國安和經濟利益。」