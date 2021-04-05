菅義偉將會拜登 談「日美合作」降低台海緊張

美國總統拜登（左）和日本首相菅義偉（右）16日將在華府舉行峰會。（Getty Images）

日本 與美國領袖峰會預計16日在華府登場，台灣 問題預料將成為日本首相菅義偉 和美國總統拜登會談議題之一。菅義偉4日接受日本媒體訪談時，強調日美密切合作降低台海緊張情勢的重要性。

菅義偉這次訪美，將成為拜登上任後首次接待的外國領袖。對於將成為日美峰會議題之一的台灣問題，菅義偉在富士電視台談話節目上說：「在日美合作維持嚇阻力的情況下，創造可以由台灣及中國和平解決的環境很重要。」菅義偉還說，台灣情勢「對日本很重要」。

菅義偉被問到一旦台灣發生事態，是否屬於日本安全保障關連法所規定的「存立危機事態」時僅說，「站在我的立場，目前無法回答假設性問題」。發生被認定威脅日本「存立」（存在與成立）的事態，是日本可能行使集體自衛權的前提要件之一。

被問到日本是否會跟歐美國家一樣，因為中國涉嫌侵犯新疆維吾爾族人權而施加制裁；菅義偉只說，日本希望北京尊重自由、基本人權和國際社會基於規則的行動。

美國在台協會（AIT）3月25日與台灣駐美代表處簽署海巡合作備忘錄，是拜登任內美台簽署的首份備忘錄，美國駐帛琉大使倪約翰也陪同帛琉總統惠恕仁訪問台灣，美國這些和台灣往來舉動引發中國抗議，頻頻派出戰機入侵台灣空域。近來台海情勢升高，讓台灣成為日美官員會談議題。

3月16日美國與日本外交及國防首長在東京舉行「二加二」會談，日本外相茂木敏充在會後聯合記者會上說，美日雙方再度確認台灣海峽和平與安定的重要性。

菅義偉表示，他還希望在日美峰會上提及「自由開放的印度太平洋」願景，以推動基於規則的區域秩序，並討論在對北韓政策上合作的方式。合作對抗新冠肺炎疫情和遏制氣候變遷也是重要議題。

共同社報導，菅義偉在節目上還說，將與美國共同主導氣候變遷問題的討論。