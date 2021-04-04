俄羅斯萬人大軍駐邊境 拜登聲明：支持烏克蘭

烏俄局勢再度升溫，烏克蘭 軍指控俄羅斯 派出萬人軍隊到烏克蘭東部頓涅次克地區（Donetsk）軍演，引發西方國家關注。近期與俄羅斯關係惡化的美國也出聲，拜登 2日致電烏克蘭總統澤倫斯基，申明「堅定支持」烏克蘭。

俄羅斯與烏克蘭之間的停火協議，因為近幾周再度爆發的前線爭端而形同無物。烏克蘭軍正在東部地區與親俄分子交戰，各界擔心當地情勢惡化，衝突一觸即發。俄羅斯2日宣布，武裝部隊將在俄羅斯南部、靠近烏克蘭邊境地區舉行軍事演習，有超過50個營級戰鬥部隊參與，人數約2萬至2.5萬人。

對此，北約已召開緊急應變會議；美軍歐洲司令部於3月底也進入最高戒備狀態，表示「這是普亭修理拜登政權的重大戰略考驗」。美俄3月才隔空叫囂，拜登直批普亭為「殺手」，兩國關係已觸底。

拜登2日於上任後首次致電澤倫斯基，白宮聲明表示，拜登「申明美國在烏克蘭面對俄羅斯持續侵犯下，對於烏克蘭主權和領土完整的堅定支持」；澤倫斯基則釋出影片說，拜登向他保證，「烏克蘭絕不會在俄國進犯下孤立無援」。

對此，克里姆林宮發言人培斯科夫表示，如果美國派遣軍隊，俄羅斯也必須有所回應；他不願說明俄方會採取哪些措施，僅堅稱俄羅斯沒有採取行動威脅烏克蘭。

頓涅次克地區的烏克蘭軍和親俄武裝部隊於2014年4月爆發大規模衝突，經各國斡旋於2014年9月、2015年2月在明斯克達成停火協議。不過，但2021年2月以來雙邊局勢再度升溫，聯合國也表示，協議簽訂至今雙方零星衝突不斷，至今已有1.3萬人喪生。烏克蘭軍隊總司令3月底在國會表示，東烏局勢「已進入戰爭爆發危機邊緣」，三軍隨後進入高度戰備狀態。