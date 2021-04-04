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緬軍再開槍鎮壓至少5死 空襲少數民族逼1.2萬人逃難

編譯中心／綜合3日電
緬甸安全部隊傳出對中部城市摩尼瓦的抗議群眾開槍。圖為抗議者聚集在路障後面。(路透)
緬甸安全部隊傳出對中部城市摩尼瓦的抗議群眾開槍。圖為抗議者聚集在路障後面。(路透)

根據示威群眾和媒體消息，緬甸安全部隊今天對反政變示威者開槍，造成至少5人死亡；少數民族武裝團體也控訴軍政府使用「過度武力」，持續空襲已導致超過1.2萬名平民流離失所、包括兒童等多人喪命。緬甸軍方則加強行動，對網路上的批評人士祭出逮捕令並封鎖網路，以消滅異議聲浪。

兩家緬甸媒體報導，安全部隊今天對中部城市摩尼瓦的抗議群眾開槍，造成至少4人死亡。摩尼瓦數周以來，每天都有大型抗議活動。路透報導，一名示威者說：「他們開始不停開火，不僅使用震撼彈，還發射實彈……有一個人在我面前被子彈擊中頭部，當場死亡。」

此外，南部城市大通也有一人中槍不治，警方也在勃固開槍，造成一人受傷。緬甸援助政治犯協會指出，從2月1日軍方政變以來，至少550人遭安全部隊殺害，其中46人是孩童。

儘管緬甸大城市的大規模示威已經較為罕見，但反對政變的民眾改採小規模機動型「游擊集會」，趁安全部隊做出反應前進行抗議。

另據中央社引述法新社報導，一向直言抨擊軍政府、並聲稱為數百反政變人士提供庇護的克倫民族聯盟，今天聲明譴責軍政府在3月27日至30日間「不斷轟炸與空襲是過度使用武力」，「導致許多人死亡，包括兒童」。

上月底攻下東部克倫邦一座軍事基地並殺害10名陸軍軍官後，軍政府還以空襲報復。聲明說：「這場空襲也使超過1萬2000人逃離家園，造成一場嚴重的人道危機。」

軍政府發言人則表示，軍方只是針對克倫民族聯盟奪走軍事基地和殺害軍官的第5旅。

此外，約3000人在上月29日越過邊境河流薩爾溫江逃到泰國尋求庇護，但大多數人都在31日回到緬甸，泰國當局聲稱他們是「自願」回國。

緬甸 泰國 庇護

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