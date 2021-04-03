我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億128萬人已打疫苗 逾55.4萬死

選後首受訪 杭特曝拜登哭求勸戒毒、避談筆電提問

「還有很多事得做」巴黎聖母院修復 恐要15-20年

編譯中心╱綜合2日電
修復中的巴黎聖母院。(Getty Images)
修復中的巴黎聖母院。(Getty Images)

巴黎聖母院教區長蕭維2日參加主受難日典禮後說，聖母院燒毀的部分可能在「15到20年」後才能修復。蕭維說：「我確定還有很多工作得做！」

美聯社報導，巴黎聖母院於法國當地時間2019年4月15日18時50分左右發生大火，起火點位於教堂閣樓處，大火導致其尖頂坍塌，中後部的木質屋頂完全燒毀，石製拱頂大部分得以保存。幾百名消防員徹夜撲救，直至第二天黎明，大火得以撲滅，挽救了建築物的整體結構。

幾天後，法國總統馬克宏宣布要在2024年前將聖母院修復，但多名官員態度保守，認為要在五年內修復不切實際。

聖母院的屋頂有無數根橡木梁柱，因此被稱為「森林」。重建由鉛包覆的木製尖塔需要1000棵樹齡在150歲到200歲的筆直橡樹，直徑為50到90公分，高度為8到18公尺。必須在3月底以前砍掉，否則在樹液增多後，樹幹會太潮溼。砍下來的樹幹，必須晾乾18個月，才能製成梁。

法國木材產業公會會長德呂耶（Michel Druilhe）告訴美聯社：「以聖母院在法國人心中、在法國歷史上和世界上的地位，我們樂見整個產業，從林木業到鋸木業，全體動員，迎接此挑戰。」

在專家分頭尋覓下，今年初決定將在200多座公有和私有森林中砍掉大約1000棵橡樹，本月9日先砍了羅亞爾河谷地區過去由王室擁有的貝斯森林（Forest of Bercé）中，4棵有幾百年歷史的橡樹。

馬克宏

上一則

開始算帳…長賜輪卡運河1周 埃及擬索賠10億

下一則

疫情不止 巴西挖空老墳埋人 智利關閉邊界

延伸閱讀

巴黎聖母院修復 恐需15-20年

巴黎聖母院修復 恐需15-20年
南海風雲再起 加拿大護衛艦、法國核潛艦都來了

南海風雲再起 加拿大護衛艦、法國核潛艦都來了
「法國獨立記者」為中喉舌挺新疆 法媒踢爆：查無此人

「法國獨立記者」為中喉舌挺新疆 法媒踢爆：查無此人
中國媒體企圖影響法國 疑創造虛擬記者遭踢爆

中國媒體企圖影響法國 疑創造虛擬記者遭踢爆

熱門新聞

長榮貨運輪「長賜號」在蘇伊士運河堵塞6天後，船體終於「再度浮起」，最新影片也顯示其船艏終於返回水面。（取材自蘇伊士運河官方臉書）

長榮長賜輪脫困了 但蘇伊士運河何時暢通仍未知

2021-03-29 01:00
圖為挖土機怪手與其他負責脫困的工作人員，在搶救長賜號成功後歡喜合影。（取材自「在蘇伊士運河開挖土機的傢伙」推特）

長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它

2021-03-30 10:52
帕奎奧在IG表達「有種來跟我打」。 (擷自帕奎奧IG)

「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰

2021-04-01 19:53
「長賜輪」在超過72小時的搶救後，直至26日上午還是無力脫困。 (歐新社、美聯社）

最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機

2021-03-26 08:00
長榮貨輪「長賜號」23日堵塞蘇伊士運河，造成航道雙向賭塞，不少報導開始回溯長賜號「出船禍」前的行徑軌跡。（Getty Images）

「搖擺不定後斜插岸邊」長賜號進運河路徑曝光

2021-03-28 21:45
27日的衛星照片顯示，長榮長賜號卡在蘇伊士運河。（路透）

怪手司機推文：長賜輪動了17公尺 拖船隊鳴笛慶祝

2021-03-27 20:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷
楊安澤已經出院 將回家休養

楊安澤已經出院 將回家休養
紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機

紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機
「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨
駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃