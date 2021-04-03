「還有很多事得做」巴黎聖母院修復 恐要15-20年

修復中的巴黎聖母院。(Getty Images)

巴黎聖母院教區長蕭維2日參加主受難日典禮後說，聖母院燒毀的部分可能在「15到20年」後才能修復。蕭維說：「我確定還有很多工作得做！」

美聯社報導，巴黎聖母院於法國當地時間2019年4月15日18時50分左右發生大火，起火點位於教堂閣樓處，大火導致其尖頂坍塌，中後部的木質屋頂完全燒毀，石製拱頂大部分得以保存。幾百名消防員徹夜撲救，直至第二天黎明，大火得以撲滅，挽救了建築物的整體結構。

幾天後，法國總統馬克宏 宣布要在2024年前將聖母院修復，但多名官員態度保守，認為要在五年內修復不切實際。

聖母院的屋頂有無數根橡木梁柱，因此被稱為「森林」。重建由鉛包覆的木製尖塔需要1000棵樹齡在150歲到200歲的筆直橡樹，直徑為50到90公分，高度為8到18公尺。必須在3月底以前砍掉，否則在樹液增多後，樹幹會太潮溼。砍下來的樹幹，必須晾乾18個月，才能製成梁。

法國木材產業公會會長德呂耶（Michel Druilhe）告訴美聯社：「以聖母院在法國人心中、在法國歷史上和世界上的地位，我們樂見整個產業，從林木業到鋸木業，全體動員，迎接此挑戰。」

在專家分頭尋覓下，今年初決定將在200多座公有和私有森林中砍掉大約1000棵橡樹，本月9日先砍了羅亞爾河谷地區過去由王室擁有的貝斯森林（Forest of Bercé）中，4棵有幾百年歷史的橡樹。