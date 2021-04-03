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開始算帳…長賜輪卡運河1周 埃及擬索賠10億

編譯中心╱綜合2日電
蘇伊士運河管理局主席表示，埃及預料將因長榮海運長賜輪造成河道近一週堵塞索賠10億美元。(Getty Images)
蘇伊士運河管理局主席表示，埃及預料將因長榮海運長賜輪造成河道近一週堵塞索賠10億美元。(Getty Images)

長榮「長賜輪」擱淺蘇伊士運河已落幕，後續究責正式展開，各種天價賠償傳言甚囂塵上。蘇伊士運河管理局主席表示，埃及預料將索賠10億美元，並警告若求償一事走上法庭，將不會放行長賜輪和船上貨物。

雷比：索賠是權利 但未說誰來賠

中央社報導，蘇伊士運河管理局（SCA）主席雷比（Osama Rabie ）昨天透過電話接受親政府電視節目訪問時表示，這筆10億美元的賠償費用包含救援作業、河運交通停滯的費用，以及長賜輪（Ever Given）堵塞蘇伊士運河這一星期來讓埃及損失的船舶過路費。

雷比表示「這是我國的權利」，不過並未說明應該由誰來負擔這筆賠償金。他還說，運河管理當局和長賜輪船東過去一直維持良好關係。

巨型貨櫃輪長賜輪目前停泊在大苦湖（Bitter Lake），當局和長賜輪管理業者表示調查正在進行中。

雷比對節目主持人說，若調查順利進行，且涉事各方同意這筆賠償金額，那麼長賜輪就可以繼續上路，沒有問題。

然而雷比指出，倘若賠償問題走上打官司一途，那麼長賜輪和其載運價值約35億美元的貨物將不得離開埃及。

船東擬告長榮？ 長榮：列關係人非被告

中央社報導，英國法律雜誌「律師」（The Lawyer）表示，船東正向運營這艘貨櫃輪的長榮海運等相關人士提告。根據訴狀，列為被告的是長榮海運和「所有其他要求或有權要求賠償的人」

長榮海運昨發聲明，船東在賠償責任限制的申請文件中，將長榮海運及其他數家可能對其求償的公司列為「關係人」而非「被告」，並非對長榮海運等求償提出告訴。

針對賠償問題，長榮海運總經理謝惠全法說會中也正式回應，船舶是向日本正榮汽船租船，事故發生由船東及保險公司負責；長榮為貨物負責人，根據「海牙規則」當中有明列十七項免責條款，根據此次事件是符合情況，基本上為免責。

長榮 蘇伊士運河 保險

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