翁山蘇姬再出庭 遭加控違「國家機密法」可關14年
在緬甸軍政府發動的政變中遭到罷黜並軟禁的國務資政翁山蘇姬以及總統溫敏，今天再度以視訊方式出庭，翁山蘇姬再被加控罪名，被指殖民時代的違反「國家機密法」。另名律師團成員說，翁山蘇姬和溫敏出庭時狀態良好，但不被允許與他們親身會面，庭審將在4月12日繼續。
緬甸媒體Khit Thit Media報導，翁山蘇姬的代表律師金蒙紹說，她與執政時期的三名部長、以及澳洲籍經濟顧問特尼爾（Sean Turnell）一周前在仰光法院遭起訴，但律師兩天前才得知消息。
據悉，翁山蘇姬被控殖民時代的違反「國家機密法」罪名；兩名調查洛興雅危機的路透記者在2018年也被控此罪，最高可被判監14年。緬媒之前報導，翁山蘇姬將被加控叛國和貪污等多項罪名，其中叛國罪最高可以被判死刑。
政變以來 至少43兒童遇害
人權團體「拯救兒童」（Save the Children）1日指出，自從緬甸軍方2月1日發動政變以來，被武裝部隊殺害的兒童至少有43人。
緬甸軍方以去年11月大選舞弊為由，2月1日發動政變，而反政變民眾上街抗議，緬甸軍方一律強勢鎮壓。據緬甸民間觀察組織統計，迄今死亡人數已超過536人。目擊者說，武裝部隊在街上隨機開槍，有些人甚至是在家中被射殺。
武裝部隊3月31日突擊瓦城一戶人家，六歲女童奔向父親時遭開槍擊中身亡。她的姊姊表示，武裝部隊踹開她家的門，問她父親家中有沒有窩藏其他人，父親答沒有，此時女童跑向父親，軍隊就朝她開槍。
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