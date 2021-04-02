翁山蘇姬再出庭 遭加控違「國家機密法」可關14年

人權團體稱，自從緬甸軍方發動政變以來，至少有43兒童喪命。圖為一位母親手持的兒子遺照走上街頭。(歐新社)

在緬甸 軍政府發動的政變中遭到罷黜並軟禁的國務資政翁山蘇姬 以及總統溫敏，今天再度以視訊方式出庭，翁山蘇姬再被加控罪名，被指殖民時代的違反「國家機密法」。另名律師團成員說，翁山蘇姬和溫敏出庭時狀態良好，但不被允許與他們親身會面，庭審將在4月12日繼續。

緬甸媒體Khit Thit Media報導，翁山蘇姬的代表律師金蒙紹說，她與執政時期的三名部長、以及澳洲 籍經濟顧問特尼爾（Sean Turnell）一周前在仰光法院遭起訴，但律師兩天前才得知消息。

據悉，翁山蘇姬被控殖民時代的違反「國家機密法」罪名；兩名調查洛興雅危機的路透記者在2018年也被控此罪，最高可被判監14年。緬媒之前報導，翁山蘇姬將被加控叛國和貪污等多項罪名，其中叛國罪最高可以被判死刑。

政變以來 至少43兒童遇害

人權團體「拯救兒童」（Save the Children）1日指出，自從緬甸軍方2月1日發動政變以來，被武裝部隊殺害的兒童至少有43人。

緬甸軍方以去年11月大選舞弊為由，2月1日發動政變，而反政變民眾上街抗議，緬甸軍方一律強勢鎮壓。據緬甸民間觀察組織統計，迄今死亡人數已超過536人。目擊者說，武裝部隊在街上隨機開槍，有些人甚至是在家中被射殺。

武裝部隊3月31日突擊瓦城一戶人家，六歲女童奔向父親時遭開槍擊中身亡。她的姊姊表示，武裝部隊踹開她家的門，問她父親家中有沒有窩藏其他人，父親答沒有，此時女童跑向父親，軍隊就朝她開槍。