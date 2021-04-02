物資藥品進不來…北韓防疫太嚴格 各國外交官逃離

許多國家已經暫時關閉駐北韓大使館。圖為俄羅斯駐平壤大使館在臉書的貼圖。（取材自臉書）

由於新冠疫情，北韓 從去年2月初封鎖邊界以確保控制住國內疫情；但在海陸空交通工具都被限制的情況下，物資也難以進入北韓，導致外教人員苦不堪言。俄羅斯 駐平壤大使館 今天表示，各國外交人員紛紛逃離平壤，只剩9國大使駐留當地。

俄羅斯駐平壤大使館發布的聲明說：「離開的人是有理由的，不是每個人都能忍受前所未有的嚴格限制，包括藥品在內的基本物品出現最嚴重短缺，以及無法解決健康問題。」

目前留在北韓的大使館人員只剩大約290人，英國、委內瑞拉、巴西、德國、義大利、奈及利亞、巴基斯坦、波蘭、捷克、瑞典、瑞士和法國已關閉大使館並離開當地，而國際人道主義組織的外國人員也都離開了北韓。

據報導，「人權觀察組織」一名資深研究員表示，「從去年就有被告知，日常生活用品，像是肥皂、牙膏、電池和食物都缺乏。」此外，去年北韓進口食品和藥物的數量幾乎為零；而嚴重的水災也破壞了當地農產品，加劇糧食缺乏的問題。

此外，俄羅斯外交部在早前也發布一段影片，其中8名俄羅斯外交官及家屬，包括一名3歲女童，利用手推車從北韓邊境的鐵路軌道，一路推回俄羅斯。當時俄國外交部表示，「俄羅斯不希望以此方式引起人們對北韓的關注，但俄羅斯對國民受到的嚴厲待遇感到非常不滿意」。

北韓對抗疫情的封鎖措施，已經取消所有出入境的班機以及所有跨境列車，並對中國和鄰國俄羅斯實行嚴格的貿易限制。