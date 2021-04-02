漢堡卡蘇伊士運河…智利漢堡王IG惡搞 惹怒埃及人

全球連鎖速食業者漢堡王搭上長賜號卡船迷因風潮，製作雙層華堡卡在蘇伊士運河的梗圖宣傳，卻點燃埃及人怒火。（取材自Instagram）

長榮 海運超大型貨櫃輪「長賜號」卡在蘇伊士運河 長達六天，於3月29日終於完全脫困。全球網友製作了許多迷因（meme），以戲謔口吻描述這場事故，智利漢堡王 Instagram帳號也製作漢堡卡在運河的梗圖，搭上風潮宣傳。雖然許多網友覺得很有趣，但埃及網友氣炸了，發起大規模抵制行動。

智利漢堡王的梗圖是一個雙層華堡卡在運河中，旁邊寫道：「沒有任何渠道是漢堡王外送服務過不去的，就算是超大雙層華堡我們也送得到，如果想要一個華堡，只需上網訂餐即可。」

針對這則廣告，有網友覺得很幽默，但許多埃及人覺得並不好笑，甚至感到憤怒。網友稱，這則廣告「很不禮貌」，有人留言：「蘇伊士運河堵塞事件造成許多人的痛苦，拿別人的痛苦做廣告令人不齒。」還有人反諷：「河道堵住還能疏通，但是人的心臟被漢堡油脂搞壞就徹底完了。」

埃及網友呼籲拒買漢堡王產品，抵制漢堡王的主題標籤#BoycottBurgerKing在推特上已有千人響應。但智利漢堡王至今仍未撤下Instagram貼文。

事實上，這是漢堡王近期第二次發布爭議廣告，3月8日國際婦女節時，英國漢堡王發布一則「女人屬於廚房」的廣告，被批評歧視女性，公司只好道歉。