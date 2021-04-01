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難民自願搭船回緬甸？ 維權人士：泰國逼迫的

編譯中心╱綜合31日電

泰國當局表示，約50 名為躲避空襲逃入泰國境內的的緬甸難民今天已「自願」回國。然而維權人士指控泰國政府逼迫他們返國。

據中央社引述法新社報導，緬甸軍政府已連續四天對克倫邦（Karen State）發動空襲，這是克倫邦20多年來首度遭遇這類攻擊，迫使7000人逃離家鄉。

緬甸軍政府針對最大少數民族武裝團體克倫民族聯盟（Karen National Union）控制區發動攻勢。克倫民族聯盟公開抨擊軍政府發動政變，並自安全部隊開始以致命武器對付示威民眾後，收留數以百計反政變人士。

上週末約有3000名克倫族人為躲避轟炸來到泰國的夜豐頌府（Mae Hong Son）。

泰國當局今天表示，一小群逃離戰火的民眾已搭船越過兩國邊境河流薩爾溫江（Salween River）返國。

夜豐頌府政府發布公告說：「今天上午9時50分以前，已有56名逃避戰事民眾『自願』搭乘5艘中型船隻回到緬甸。」

另有約201名已同意「自願返國」的難民仍在泰國境內。公告說：「他們大多為兒童、婦女、年長者與病患，都將回到緬甸。」

本週稍早已有約2300人的大批難民回到緬甸。

一名克倫族人權倡議人士告訴法新社，泰國政府逼迫這些人回國。他並指控泰國政府不讓聯合國難民事務官員到當地。

另據報導，遭罷黜的緬甸民選政府領導人翁山蘇姬儘管已遭拘禁2個月，但她的律師團隊表示，她的健康狀況似乎良好。此時軍政府所承受的外交壓力已加大。

75歲的翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）自2月1日凌晨遭軍方拘禁後，就未公開露面。

泰國 緬甸 翁山蘇姬

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