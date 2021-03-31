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待遇奇差…北韓軍人月薪37元 逾25%曾目睹處決

編譯李京倫／綜合30日電
去年2月28日，北韓領導人金正恩（中）視導軍事演習，軍人戴口罩在後方站著。（美聯社）
去年2月28日，北韓領導人金正恩（中）視導軍事演習，軍人戴口罩在後方站著。（美聯社）

南韓軍人人權中心30日發布的北韓軍人人權狀況調查結果顯示，北韓軍人的人權狀況惡劣，而且每四名軍人中有一人目睹過公開處決，甚至北韓領導人金正恩的姑丈張成澤在目睹處決後嚇到失禁。

該調查針對2019年7月到2020年6月入境南韓的北韓居民中，有服兵役經驗的30人進行。結果顯示，30人中有8人（26.7%）說，在軍隊服役期間親眼目睹過公開處決。據調查，在具體日期記憶明確的7起案件中，公開處決的執行時期為上世紀90年代（3起）、2000年代（3起）、2010年代（1起）。

去年有韓媒報導，金正恩的姑丈張成澤2013年親眼目睹兩名親信被「高射炮」處決後，當場嚇到尿失禁。約一個月後，張成澤遭遇同樣下場，以高射炮處決。

一名脫北者說，時任北韓勞動黨行政部副部長的李龍河及張秀吉遭金正恩下令用高射炮處決；有北韓高級幹部透露：「兩人幾乎屍骨無存，只剩腳掌。」兩人是時任勞動黨行政部部長張成澤的直屬部下。

另外，北韓針對男性實施義務服役制，符合條件的男性均須強制服役10年。北韓女性可以自願入伍，服役時間7年。軍人休假和工資均得不到保障。受訪者中僅1人回答獲得過休假，北韓軍官的月薪不及市場1公斤大米的價格（5000韓元，約37美元）。

北韓 金正恩 南韓

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