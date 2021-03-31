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軍政府相挺？緬甸示威已510死 泰國派軍驅逐求庇護難民

編譯中心／綜合30日電
逃亡的克倫族。(路透)
逃亡的克倫族。(路透)

緬甸軍政府持續鎮壓境內反政變示威者，非營利人權團體「援助政治犯協會」證實，緬甸反政變示威者已有510人死亡。而據聯合新聞網「轉角24小時」報導，全力支持緬甸軍政府流血鎮壓、甚至默默為鎮壓軍團補給軍糧的泰國政府，29日派兵封鎖了泰緬邊境，並將境內的數千緬甸難民「驅逐回緬甸鎮壓區」。

據報導，緬甸軍隊持續與泰緬邊境反對政變、聲援示威者的少數民族武裝「克倫民族解放軍」激烈作戰。

克倫軍與緬甸政變軍的激烈纏鬥，自周末開始也讓數十個克倫邦農村遭遇了緬甸空軍的「報復性轟炸」，無辜的平民傷亡與戰鬥砲火的節節逼近，於是引爆了克倫邦逃往泰國的邊境難民潮，在短短72小時內就有1萬4000名平民躲入泰緬邊境避難。

在超過1萬人的逃難人潮中，約有5至6000平民成功地穿越薩爾溫江的邊界水域、進入泰國領土；但晚出發流亡者中，仍有接近萬人滯留在泰緬邊界山區的叢林中，緊張地與追兵砲火日夜賽跑。

然而在政變初期，一度對入境難民睜一隻眼閉一隻眼的泰國政府，卻自周末起開始緊鎖邊境，除了禁止新一波難民渡河入境，29日更派出武裝兵團，強行驅逐難民營內的3000難民「返回緬甸」。

儘管泰國外交部矢口否認，並辯稱「媒體說法沒有公信力」，但各種來自於第一線的證據影片，卻都證實了泰國武裝軍人確實正在驅逐難民，甚至否認邊境彼端的鎮壓威脅，「緬甸現在『非常安全』，所以泰國才沒有理由接受這批『所謂難民』！」

另一方面，由於緬甸鎮壓平民情勢持續升高，美國國務院下令要求非緊急人員撤離，並再次呼籲民眾不要前往當地。

此外，緬甸三個少數民族武裝團體「德昂民族解放軍」、「緬甸民族民主同盟軍」和「若開軍」30日也發布聯合聲明，警告軍政府如果繼續殺害示威者，這些武裝團體將報復。聲明寫道：「如果他們不停手，繼續殺害人民，我們會與示威者合作反擊。」總部在巴黎的國際人權聯盟警告，如果這些武裝團體對軍政府出手，緬甸可能陷入內戰。

緬甸 泰國 邊境

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