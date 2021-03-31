長賜號脫困 蘇伊士運河仍塞船…400多艘船等待通過

一艘貨櫃輪30日摸黑通過蘇伊士運河。擱淺阻塞運河六天的長榮長賜號29日脫困後，塞在運河兩端的400多艘船預估要四天才能疏通。（美聯社）

隨著阻擋航道的長榮海運長賜號脫困，蘇伊士運河 在歷經近一周堵塞後已經恢復通行，有400多艘船隻等待通過，預期「塞船」要花上三到四天疏通。此外，日媒報導，蘇伊士運河管理局可能向長賜號船東日本「正榮汽船」公司，求償因擱淺造成的通行費損失及運河修繕費。

29日清晨，蘇伊士運河管理局與荷蘭Smit Salvage公司團隊合作，讓長賜號部分浮起，並擺正船身。一名消息人士說，幾個小時後，長賜號一度再次橫置，隨後在漲潮時被拖行解困，目前在大苦湖接受精密檢查。

埃及總統塞西30日視察蘇伊士運河管理局所在地伊斯梅利亞市時承諾，政府會「購買所有必要設備」，防止長賜號擱淺堵塞運河交通的情況重演。運河管理局負責人雷比表示，在長達400公尺的長賜號脫困後，目前有422艘船排隊等待通過，預期30日會有140艘船通過，料將耗費三到四天疏通。

蘇伊士運河損失 恐向日船東求償

據尼羅河電視台報導，目前等待通過運河的船隻中，包括數十艘貨櫃船、散貨船、油輪和液化天然氣（LNG）或液化石油 氣（LPG）船。全球貨櫃龍頭航運業者馬士基（Maersk）表示，長賜號受困蘇伊士運河對全球航運業造成的連鎖影響，可能需要數周甚至數月才能化解。

運河管理局資料顯示，埃及在長賜號擱淺期間，每天損失1200萬到1500萬美元收入。

產業消息人士表示，延誤船隻的船東和承租人將面臨至少2400萬美元無法得到補償的費用，因為他們的保單並未涵蓋這些成本，而貨主也可能面臨保險 不涵蓋理賠的損失。

此外，全球航運權威媒體「勞氏日報」推算，蘇伊士運河封鎖造成許多船隻受困，因為海運延遲等產生的損失金額，每天約96億美元，而長賜號在運河卡了6天。

保險業者說，蘇伊士運河管理局可能向長賜號的船東正榮汽船及正榮汽船保險公司求償，或提出和解談判。