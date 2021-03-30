埃及1周3災難 當地人發毛：法老王的詛咒？

長榮貨運輪「長賜號」在蘇伊士運河觸礁多日。（美聯社）

埃及近日因多起天災人禍成為新聞焦點，包括長榮 貨運輪「長賜號」（Ever Given）在蘇伊士運河觸礁、26日索哈省發生火車相撞等事件，讓當地人紛紛在社群網站 說，「一定是觸怒了法老王，受到詛咒」。

時事通信報導，正榮汽船擁有的貨運輪、長榮的「長賜號」23日觸礁，將近一周動彈不得，上百艘貨輪被堵在南、北兩端。26日索哈省的兩列火車相撞事故，當局表示造成19人死亡、至少180人受傷。27日首都開羅東郊也有一棟10層住宅大樓倒塌，根據埃及國營媒體報導，有25人罹難，傳是違法增建釀禍。

27日埃及首都開羅東郊一棟10層住宅大樓倒塌。（美聯社）

社群上開始有人發文，說一連串的災難與法老王木乃伊搬家遊行 有關。埃及考古學博物館將把部分館藏移至新的博物館展示，預計4月3日在開羅舉辦22具木乃伊搬遷的盛大遊行。埃及政府為刺激觀光，大大宣傳。當地人說，過去破壞法老王墳墓的人都沒有好下場，「這莫非是詛咒再現？」

當地媒體引述一名閣員、也是考古學權威哈瓦斯的話，「不存在詛咒，與事故沒有關係」。他表示，遷移法儀式能贏得世界的尊敬，「法老王自己應該覺得很驕傲吧」。