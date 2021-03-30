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巴西內閣改組撤換6部長 最受爭議外交部長下台

編譯中心／綜合29日電
巴西總統波索納洛29日進行內閣改組，現任國家律政總署署長李威（左）、國防部長席瓦（中）和外交部長艾拉烏喬（右）將離職。（左圖與中圖取自Flickr，右圖取自twitter）
巴西總統波索納洛29日進行內閣改組，現任國家律政總署署長李威（左）、國防部長席瓦（中）和外交部長艾拉烏喬（右）將離職。（左圖與中圖取自Flickr，右圖取自twitter）

巴西總統波索納洛今天進行內閣改組，宣布撤換包括國防部和外交部等6位部長。

6位新部長分別是總統府文官廳長（職權相當於行政部長）拉莫斯（Luiz Eduardo Ramos）；司法暨公共安全部長托瑞斯（Anderson Torres）；國防部長奈托（Walter Souza Braga Netto）。還有外交部長佛蘭薩（Carlos Alberto Franco França）；總統府政府秘書處長阿魯達（Flávia Arruda）；以及國家律政總署署長曼東薩（André Mendença）。

隨著內閣改組，現任外交部長艾拉烏喬（Ernesto Araújo）、國防部長席瓦（Fernando Azevedo e Silva）和國家律政總署署長李威（José Levi）將離職。另外3位部長拉莫斯、奈托與曼東薩，只是調職擔任新的部長職位。

直到今天稍早，只有替換艾拉烏喬被視為勢在必行。因為他在疫情大流行期間的表現受到批評，這幾天巴西國會議員紛紛要求他辭職。波索納洛則利用艾拉烏喬的離職，在政府部長團隊進行重大改革。巴西政府有22位部長，國會通過中央銀行成為獨立機構後，央行總裁即失去部長職權。

國防部 疫情 央行

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