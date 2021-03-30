俄海軍3潛艇首度同時北極破冰 核武力再提升

不讓北韓 專美於前，俄羅斯 近日也在一次遠航任務中，讓俄羅斯海軍的三艘戰略導彈核潛艇首次同時在北極破冰浮上水面。

據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯海軍總司葉夫梅諾夫上將26日向總統普亭 京匯報時說：「海軍歷史上首次有三艘核導彈潛艇從冰層下浮上水面。」過程中，3艘核潛艦首度同時完成在半徑300公尺內區域破冰上浮的任務。

葉夫梅諾夫表示，此次演習是「白熊—2021（Umka—2021）」北極考察行動的一部分，「該區域冰層厚度約1.5公尺，核潛艇按事先計畫於指定時間內完成破冰上浮。」

從視頻可以看出，此次在北極活動的戰略導彈核潛艇包括「德爾塔」-4型戰略導彈核潛艇。目前，俄羅斯海基核力量有3艘「北風之神」級、1艘「北風之神」-A級、1艘「德爾塔」-3型和6艘「德爾塔」-4型戰略導彈核潛艇處於現役狀態。

葉夫梅諾夫提到，「白熊—2021」北極綜合考察行動包含軍事訓練、科學研究等43項活動，共有600多名官兵參與，出動約200件武器裝備和特種機械設備。

外界分析，潛艇藏在冰層下極難被發現，俄羅斯軍方首度讓3艘具有核反擊能力的潛艦同步嘗試破冰而出，可在本土或戰場上受到威脅時，迅速透過隱蔽的潛艦發起核反擊，還能持續保存戰力震懾敵軍。

去年6月，俄海軍最新型戰略核潛艇「弗拉基米爾大公」號正式服役，「弗拉基米爾大公」號是第四代核潛艇「北風之神-A」級（955A型）的首艇，俄海軍計畫建造7艘「北風之神-A」級核潛艇，全面升級海基核力量。