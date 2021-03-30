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北韓動作頻頻… 白宮：拜登不打算會見金正恩

編譯中心／綜合29日電
南韓民眾25日在首爾水西車站大電視前觀看北韓試射飛彈的新聞報導。（歐新社）
南韓民眾25日在首爾水西車站大電視前觀看北韓試射飛彈的新聞報導。（歐新社）

北韓上周無預警試射新型飛彈，引起美國、日韓等國家注意；美國白宮今天表示，拜登總統並不打算會見北韓領導人金正恩。

白宮發言人莎琪在被記者詢及、拜登對北韓的外交手法是如前總統川普一般地「與金正恩同席而坐」時，答稱：「我認為，他的手法會相當不同，同席而坐不是他的打算。」北韓上周發射了一種新型短程戰術彈道飛彈，美國因此請求聯合國安全理事會制裁委員會開會，對北韓發射飛彈加以批評。

拜登25日曾說，儘管如此，美國依然樂於和北韓進行外交互動；但也警告，北韓若使情況惡化，美方將有所應對。北韓27日表示，拜登政府邁出了錯誤的第一步，那就是批評北韓所謂自衛性的飛彈試射，結果暴露出「根深柢固的敵意」。

此外，美國智庫「北緯38度」指出，北韓24日被民間商用衛星偵測到，新浦造船廠的浮動型船塢前後位置不同，懷疑是即將讓新造的潛艦下水。

根據衛星影像，浮動型船塢似乎已被移動至供潛艦下水用碼頭的旁邊，而過去幾乎沒有船塢緊貼在碼頭旁的案例。據悉，北韓新造潛艦可發射搭載核彈頭的潛射彈道飛彈。

聯國安理會緊急會議 商議北韓問題

另據日媒報導，在英法等歐洲國家要求下，聯合國安理會30日將針對北韓試射彈道飛彈，召開非正式閉門緊急會議。

報導指出，聯合國安理會轄下的北韓制裁委員會在美國要求下，26日已舉行過閉門會議，商討北韓問題；當時多數理事國認為北韓作為違反決議，歐洲各國主張應有更進一步的應對，因而提出舉行安理會的要求。中國、俄羅斯則力主應該鬆綁制裁行為。

北韓外交部國際組織主任28日回應，如果有人試圖侵害北韓的自衛權，絕對會採取相應的對策。日媒解讀，北韓此番回應意在牽制聯合國安理會。

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