緬甸民眾悼軍人節死者 再遭開槍鎮壓
緬甸部隊在27日軍人節使用致命武力鎮壓示威者，釀成114人死亡慘劇，包括美國、英國、日本、南韓在內共12個國家的國防部長28日罕有地同聲譴責此事。美國總統拜登（Joe Biden）28日也譴責暴行，他形容緬甸的鎮壓「非常駭人聽聞」。28日緬甸全國各地舉行悼念活動，有目擊者稱在最大城市仰光附近的城鎮勃固有軍警向在場人士開槍。
●緬媒：瓦城有人遭軍警燒死
緬甸當地獨立媒體Myanmar Now報導，緬甸軍警28日下午在仰光市開槍鎮壓示威者，示威者走進醫院躲避，軍警甚至進入醫院發射橡膠子彈，一名醫院職員受傷。
而路透引述目擊者稱，28日在仰光附近的城鎮勃固（Bago）舉行悼念27日去世的示威者活動期間，民眾高唱示威歌曲，軍警趕到現場並開槍。報導指28日全國最少有3人被殺，遭殺害平民迄今超過440人。
此外，27日軍方鎮壓細節繼續曝光。Myanmar Now28日引述當地居民和保安稱，27日在中部城市瓦城有一名居民被軍警開槍擊中胸部後，被帶到一處放滿輪胎的位置活生生燒死。報導指死者為40歲緬甸人Aye Ko，並配上一具疑似被焚燒後的骸骨照片，目擊者稱看到他被燒時大喊：「救我，媽媽。」由於軍警當時不斷開槍，當地居民無法衝出屋外救他。
●少數族裔村莊被炸 3000難民逃泰國
少數族裔武裝組織「克倫民族聯盟」表示，緬軍27日晚空襲少數族裔武裝組織「克倫民族聯盟」位於泰緬邊境的村莊，造成3死，最少8人受傷，約3000名緬甸難民逃亡到泰國。
據路透報導，這次空襲是這個地區多年來最嚴重的攻擊，軍方動用武裝直升機、戰機反擊，發生內戰的憂慮加劇。
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