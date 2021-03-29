緬甸民眾悼軍人節死者 再遭開槍鎮壓

緬甸軍方空襲靠近泰國邊界由少數民族克倫民族聯盟控制的克倫邦戴普諾地區，迫使村民逃離，有人暫時棲身石洞過夜。（路透）

緬甸 部隊在27日軍人節使用致命武力鎮壓示威者，釀成114人死亡慘劇，包括美國 、英國、日本、南韓在內共12個國家的國防部長28日罕有地同聲譴責此事。美國總統拜登（Joe Biden）28日也譴責暴行，他形容緬甸的鎮壓「非常駭人聽聞」。28日緬甸全國各地舉行悼念活動，有目擊者稱在最大城市仰光附近的城鎮勃固有軍警向在場人士開槍。

●緬媒：瓦城有人遭軍警燒死

緬甸當地獨立媒體Myanmar Now報導，緬甸軍警28日下午在仰光市開槍鎮壓示威者，示威者走進醫院躲避，軍警甚至進入醫院發射橡膠子彈，一名醫院職員受傷。

而路透引述目擊者稱，28日在仰光附近的城鎮勃固（Bago）舉行悼念27日去世的示威者活動期間，民眾高唱示威歌曲，軍警趕到現場並開槍。報導指28日全國最少有3人被殺，遭殺害平民迄今超過440人。

此外，27日軍方鎮壓細節繼續曝光。Myanmar Now28日引述當地居民和保安稱，27日在中部城市瓦城有一名居民被軍警開槍擊中胸部後，被帶到一處放滿輪胎的位置活生生燒死。報導指死者為40歲緬甸人Aye Ko，並配上一具疑似被焚燒後的骸骨照片，目擊者稱看到他被燒時大喊：「救我，媽媽。」由於軍警當時不斷開槍，當地居民無法衝出屋外救他。

●少數族裔村莊被炸 3000難民逃泰國

少數族裔武裝組織「克倫民族聯盟」表示，緬軍27日晚空襲少數族裔武裝組織「克倫民族聯盟」位於泰緬邊境的村莊，造成3死，最少8人受傷，約3000名緬甸難民逃亡到泰國。

據路透報導，這次空襲是這個地區多年來最嚴重的攻擊，軍方動用武裝直升機、戰機反擊，發生內戰的憂慮加劇。