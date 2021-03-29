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憂兩岸發生事態 日本自衛隊擬增與那國島駐員

編譯中心／綜合28日電

日本與那國島距台灣僅約110公里，一旦台灣發生事態，日方憂慮與那國島可能成為中國軍隊進攻對象。由於日本自衛隊駐守與那國島隊員可能無法因應實戰，防衛省擬增派隊員進駐。

日本讀賣新聞報導，日本陸上自衛隊在日本國土最西端島嶼與那國島部署自衛隊員，到今天屆滿5週年，不過，駐守與那國島的自衛隊「沿岸監視隊」隊員，主要任務是蒐集情報，似乎無法因應實際戰鬥。

因此，島上民眾有看法認為，為了在事態發生時能進行防衛並保護島民，應增派自衛隊員；但也有人認為，自衛隊增加太多人員的話，與那國島將不再屬於島上居民。

與那國町町長外間守吉受訪時說，如果自衛隊員總數不超過町人口的15%，是可以同意增派。

防衛省目前已有在2023年度結束前，增派電戰部隊進駐與那國島的政策方針。防衛省官員說，如果是小規模增派隊員的話，相信應該不會造成島上居民的反彈。

日本內閣官房副長官坂井學26日在記者會上說，為強化長達約1200公里的日本西南地區防衛體制，與那國駐屯地扮演重要角色。

日本西南諸島對日美兩國及中國雙方而言，可說地處戰略要衝。日本政府為強化對中國的抑止力，持續在這個廣大的地區部署自衛隊。

日本防衛省從2016年在與那國島部署沿岸監視隊開始，2019年3月又在鹿兒島縣奄美大島及沖繩縣宮古島，常駐警備隊等單位。

防衛省預計在2023年度前在沖繩縣石垣島、2020年代後半在鹿兒島縣馬毛島新設自衛隊基地。

日本西南諸島長度約1200公里，跟日本列島長度相近，一直延伸到菲律賓的連串島嶼，被定位為第一島鏈，中國已加速強化阻止美軍接近島鏈內側的「反介入/區域拒止」（Anti-Access/Area Denial，A2/AD）能力，中國艦艇也在周邊海域頻繁活動。

面對中國的動作，日美兩國考量強化日本西南諸島防衛能力，阻止中國進出海洋。為了對抗中國占有優勢的中程彈道飛彈，美方正尋求在第一島鏈部署飛彈的可行性，但日本對此則持慎重以對態度。

與那國島上人口約1700人，其中約160人屬自衛隊「沿岸監視隊」。島上2處雷達站嚴密監控周邊海域及中國大陸。

島上居民曾針對陸上自衛隊駐守進行公投，最後雖然以632張贊成票過半數通過，但反對票也有445票。

自衛隊憂慮進駐造成島上居民一分為二，甚至可能出現隔閡，主動參與島上重要活動及愛民打掃等工作，努力跟島上居民交流。

由於自衛隊進駐人口稍增，連帶也讓町公所財政好轉。目前自衛隊員住民稅占町公所稅收約2成，陸上自衛隊每年支付約1500萬日圓的土地租金，也是町公所重要財源。

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