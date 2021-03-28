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叛軍襲擊莫三比克北部城鎮 180多人困飯店3天

編譯中心／綜合27日電

莫三比克安全部隊26日表示，莫國北部帕爾馬鎮已遭叛軍包圍，包括外籍工作人員在內的180多人目前受困在鎮上一家飯店3天，部分人離開時遭伏擊身亡。莫三比克政府稱軍隊已發動攻勢，好將叛軍逐出帕爾馬鎮。

叛軍在德爾加杜角省（Cabo Delgado）帕爾馬鎮（Palma）一座液化天然氣工廠施工地點附近發動攻擊，據報已造成若干人喪生。

這座液化天然氣廠斥資200億美元建造，規模為非洲最大，法國石油巨擘道達爾集團（Total）是主要投資者，還有6家跨國企業參與計畫，包括埃克森美孚公司（Exxon Mobil）。

中央社引述法新社報導，道達爾24日宣布逐漸恢復液化天然氣廠興建工程數小時後，聖戰主義好戰分子當天下午在濱海的帕爾馬鎮展開攻擊行動。受到驚嚇的居民紛紛逃到附近叢林，液化天然氣廠與政府工作人員則避入鎮上的帕爾馬愛瑪樂飯店（Amarula Palma）。

一名成功逃離的液化天然氣廠的工人表示，「幾乎整座城鎮都被摧毀了，有許多人喪命。」

道達爾一家外包公司的員工說，稍早有數架直升機飛越飯店上空，試圖尋找「通道以營救受困飯店的大約180人」。

路透報導，參與救援的私人保安公司人員透露，約80人於26日乘軍車離開飯店，但車隊遭伏擊，部分人被殺，但大多成功逃走；剩下的人抵達附近軍營，乘船撤離，27日也有直升機參與救援。

人權觀察（Human Rights Watch）表示，攻擊者與當地稱作阿爾沙巴布（Al-Shabab）的團體有關。據悉，阿爾沙巴布與索馬利亞名字雷同的聖戰組織沒有直接關係。

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