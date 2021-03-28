政變來最血腥的一天 緬軍人節重手鎮壓 再殺114人

緬甸抗議民眾27日在瓦城街頭焚燒輪胎。（路透）

緬甸 軍方27日在首都奈比多舉行軍人節閱兵活動，示威者號召十萬民眾上街抗議，國營電視台前一晚發布訊息警告民眾，如果上街「將對著頭部或背部開槍」。據統計，安全部隊27日在全國各地已槍殺114人，包括若干小孩在內，是2月1日政變以來最血腥的一天，聯合國 、美國 和歐盟強烈譴責。

經過幾天的無聲罷工之後，抗議人士號召在全國進行大規模街頭示威活動。今日緬甸報導，安全部隊在緬甸境內多個地區開槍射殺支持民主的抗議群眾，第二大城瓦城就有40人死亡；最大城市仰光至少27人遇害。稍早傳出瓦城死者包括一名年僅5歲幼童，其後又有報導稱其倖存，另有13歲孩童遇害。

由被罷黜國會議員組成的緬甸聯邦議會代表委員會發言人薩沙參加線上論壇時說，「今天是軍恥日，軍方將領正在慶祝軍人節，而他們才剛屠殺超過300名無辜平民」。

據緬甸援助政治犯協會統計，迄27日為止，已有超過400人遭軍警殺害，近九成死於槍殺，逾3000人被捕。

●少數族裔武裝控制村莊 遭空襲

此外，軍方戰機27日晚也對少數族裔克倫族武裝團體掌控的一座村莊發動空襲，造成至少2人喪生。在歷經多年相對和平後，克倫族與緬甸軍方間的緊張情勢再度升高。

聯合國秘書長古特瑞斯副發言人哈克稱，古特瑞斯強烈譴責緬甸軍方殺害數十名示威的行為，並認為事件完全不可接受，同時要求國際社會需作出堅定、統一和堅決的回應，迫切尋找解決這場危機的辦法。

●美國文化中心也被槍擊

美國駐緬甸大使大使維德爾表示，緬甸軍方在建軍節謀殺他們誓言保護的民眾，形容這場血洗令人震驚。大使館發言人表示，位於緬甸最大城仰光的美國文化中心今天遭到槍擊，所幸無人傷亡。國務卿布林肯則在Twitter留言慰問遇難者家屬，同時批評緬甸軍方會為了服務一小撮人而犧牲其他人的性命。

在仰光經營購物中心、商城及大型商店的近70名企業人士25日被仰光區司令部找去談話，軍方要求他們勿支持反政變運動，否則將有牢獄之災。

緬甸武裝部隊總司令敏昂萊主持閱兵式，他透過全國電視實況轉播表示「軍方尋求與全國攜手共同捍衛民主」，軍政府會保護人民，使全國恢復平靜。敏昂萊也重申舉行大選的承諾，稱國家管理委員會將按照已制定的時程和目標履行職責。