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調查報告：盧安達大屠殺 法國難辭其咎

編譯中心／綜合27日電

非洲中部的盧安達1994年發生種族滅絕大屠殺。根據26日公布的報告，法國當年出於擔心失去非洲影響力與殖民心態，與發動大屠殺的胡圖族政府走得很近，需為屠殺負起龐大責任。

紐約時報」指出，這份報告是依法國總統馬克宏2019年委請、集合15名歷史學家並能前所未有地取得法國政府內部檔案所完成，不過報告並未將法國定調為種族滅絕共犯。當年有80萬圖西族（Tutsis）死於屠殺，導致中非地區數十年衝突與不穩定。

報告寫道：「法國是圖西族遭種族滅絕的共犯嗎？照此定義，必須是有意願共同參與滅絕行動。但我們檢閱的檔案裡並未呈現這點。」

但報告指出，法國長年與當時盧安達的胡圖族（Hutu）政府攪和，即便胡圖族政府準備屠殺圖西族時都不劃清界線。報告稱胡圖族政府是法國維繫非洲影響力的關鍵盟友。

報告直指當時法國總統密特朗（Francois Mitterrand）與長年執政的胡圖族總統哈比亞里馬納（Juvenal Habyarimana）保持堅定與私人的直接關係，儘管哈比亞里馬納政府是個種族主義、腐敗與暴力的政權。

法國在盧安達種族滅絕裡的角色多年來在非洲與歐洲都是爭議話題，批評者指控法國對防止屠殺做得不夠，或力挺幕後策動種族滅絕的胡圖族政府。在盧安達後來改由圖西族執政後，這段仍未解決的歷史宿怨也一直讓法國與盧安達現任總統卡加米（Paul Kagame）難以改善關係。

不過熟悉盧安達種族滅絕的比利時專家雷簡斯（Filip Reyntjens）認為，就算這份992頁的報告從法國政府檔案裡揭發不少新資訊，依舊不大可能平息法國在這場大屠殺事件裡的角色爭議。

雷簡斯說：「這份報告既難滿足這一方，也不能滿足另一方，因此我猜問題還是無解。」

紐約時報 馬克宏 種族主義

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