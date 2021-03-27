金正恩軍火庫有多驚人？美智庫：恐怕已擁有逾60件核武

平壤當局25試射兩枚研判是彈道飛彈的武器，使北韓 領導人金正恩的軍火庫再受關注。美媒引述智庫「外交關係協會」（CFR）先前一份報告指出，北韓可能已有超過60件核子武器，對於南韓、日本 甚至是美國 本土，都構成顯著威脅。

CNN報導，外交關係協會去年11月一份平壤軍力研究，開宗明義寫道：「美國及其亞洲盟友視北韓為重大安全威脅。」報告更提到：「根據分析家預估，北韓可能擁有超過60件核子武器，並已成功測試能攜帶核彈頭擊中美國的飛彈。」

分析家表示，平壤25日試射的可能是較短程的飛彈，不太可能對美國本土構成危險，但鄰國日本已為此提高警覺。日本不僅是美國在太平洋地區最重要的盟友，境內還有數以萬計美軍駐紮的多個美軍基地。

北韓過去即曾展現擁有可以空襲日本的飛彈，2017年試射的兩枚彈道飛彈先飛越日本上空，接著才落入太平洋。

同年稍晚，平壤又試射一枚「火星15」洲際彈道飛彈（Hwasong-15），飛彈升空後落入日本附近海域。非營利機構「憂思科學家聯盟」（Union of Concerned Scientists）專家萊特（David Wright）說，若這枚飛彈按照標準軌道飛行，可能飛越1萬3000公里。

萊特當時透過聲明表示：「這類飛彈的射程可抵達華府，還綽綽有餘，事實上，它能擊中美國本土任何一個地方。」但萊特也指出，如果飛彈裝上沉重的核彈頭，射程就不可能那麼遠。

不過，光是一枚小型核彈頭，就能引發重大傷亡。美國1945年在日本廣島投下的原子彈，一爆炸即奪走7萬條人命，數以萬計的民眾隨後因灼傷和輻射疾病慢慢死去。而CNN指出，北韓已成功測試跟廣島核彈體積相同，甚至是更大的核彈。