降低對美挑釁？北韓射新型飛彈 金正恩卻未視導

北韓國家領導人金正恩25日在首都平壤視察，並未出席新型戰術導引飛彈試射。（歐新社）

北韓 官媒指出，北韓國防科學院於25日試射兩枚新型戰術飛彈，這兩枚飛彈精準地打擊設在距陸地600公里外半島東部海域的標靶。值得注意的是，國家領導人金正恩 當天在首都平壤視察，飛彈試射是由勞動黨中央軍事委員會副委員長李炳哲出席指導。

朝中社報導，此次試射的飛彈為改進型武器體系，彈頭重量為2.5噸，使用固體燃料。此次試射的或為曾亮相於閱兵式的KN-23彈道飛彈改良版，發射準備時間僅需10至15分鐘，擁有超強的機動性。

據悉，國務委員會委員長金正恩沒有視導此次飛彈試射，官媒表示，金正恩當天在平壤視察一處住宅區工地，而由勞動黨中央軍事委員會副委員長李炳哲、勞動黨軍需工業部及國防科學研究部門幹部對試射工作進行現場指導。外界分析，金正恩沒有親臨試射現場，可能是為了降低對美國的挑釁。

北韓官媒證實，北韓25日試射兩枚新型戰術飛彈。（美聯社）

據北韓官方數據，該型飛彈可搭載戰術核武器，射程達600公里，可覆蓋南韓 全境。如果減輕所搭載彈頭的重量，射程甚至可覆蓋駐日美軍基地。

然而有分析指出，鑒於北韓官方當天公布的飛彈射程，高於韓日兩國軍方前一天發布的射程調查結果450公里，不排除北韓刻意誇大飛彈參數的可能性，但與先前試射結果相比仍有大幅進步。對此，南韓聯合參謀本部表示，軍方基於情報資訊分析了該飛彈的射程參數。目前，韓美情報部門正通過緊密合作對相關數據進行精密分析。

文在寅：別讓對話更加困難

對於北韓近日兩度試射飛彈，南韓總統文在寅表示，「希望不要有任何會讓對話變得困難的事發生」，並表示會在非核化原則下，以世界最高水準的飛彈維持南韓的防禦能力。

韓聯社報導，文在寅26日出席於京畿道平澤海軍2艦隊司令部舉行的第6屆西海守護之日活動時致詞表示，「我很清楚北韓的飛彈試射對各位國民帶來多大的憂慮，現在是該為延續南北美（南韓、北韓及美國）對話努力的時刻」。