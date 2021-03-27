我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死

中概股再閃崩 「知乎」在美上市首日就破發

降低對美挑釁？北韓射新型飛彈 金正恩卻未視導

編譯中心／綜合26日電
北韓國家領導人金正恩25日在首都平壤視察，並未出席新型戰術導引飛彈試射。（歐新社）
北韓國家領導人金正恩25日在首都平壤視察，並未出席新型戰術導引飛彈試射。（歐新社）

北韓官媒指出，北韓國防科學院於25日試射兩枚新型戰術飛彈，這兩枚飛彈精準地打擊設在距陸地600公里外半島東部海域的標靶。值得注意的是，國家領導人金正恩當天在首都平壤視察，飛彈試射是由勞動黨中央軍事委員會副委員長李炳哲出席指導。

朝中社報導，此次試射的飛彈為改進型武器體系，彈頭重量為2.5噸，使用固體燃料。此次試射的或為曾亮相於閱兵式的KN-23彈道飛彈改良版，發射準備時間僅需10至15分鐘，擁有超強的機動性。

據悉，國務委員會委員長金正恩沒有視導此次飛彈試射，官媒表示，金正恩當天在平壤視察一處住宅區工地，而由勞動黨中央軍事委員會副委員長李炳哲、勞動黨軍需工業部及國防科學研究部門幹部對試射工作進行現場指導。外界分析，金正恩沒有親臨試射現場，可能是為了降低對美國的挑釁。

北韓官媒證實，北韓25日試射兩枚新型戰術飛彈。（美聯社）
北韓官媒證實，北韓25日試射兩枚新型戰術飛彈。（美聯社）

據北韓官方數據，該型飛彈可搭載戰術核武器，射程達600公里，可覆蓋南韓全境。如果減輕所搭載彈頭的重量，射程甚至可覆蓋駐日美軍基地。

然而有分析指出，鑒於北韓官方當天公布的飛彈射程，高於韓日兩國軍方前一天發布的射程調查結果450公里，不排除北韓刻意誇大飛彈參數的可能性，但與先前試射結果相比仍有大幅進步。對此，南韓聯合參謀本部表示，軍方基於情報資訊分析了該飛彈的射程參數。目前，韓美情報部門正通過緊密合作對相關數據進行精密分析。

文在寅：別讓對話更加困難

對於北韓近日兩度試射飛彈，南韓總統文在寅表示，「希望不要有任何會讓對話變得困難的事發生」，並表示會在非核化原則下，以世界最高水準的飛彈維持南韓的防禦能力。

韓聯社報導，文在寅26日出席於京畿道平澤海軍2艦隊司令部舉行的第6屆西海守護之日活動時致詞表示，「我很清楚北韓的飛彈試射對各位國民帶來多大的憂慮，現在是該為延續南北美（南韓、北韓及美國）對話努力的時刻」。

北韓 南韓 金正恩

上一則

金正恩軍火庫有多驚人？美智庫：恐怕已擁有逾60件核武

延伸閱讀

金正恩軍火庫有多強？美智庫：恐已擁逾60件核武

金正恩軍火庫有多強？美智庫：恐已擁逾60件核武
疫情鎖國傷經濟 北韓射彈大挑釁逼美談判

疫情鎖國傷經濟 北韓射彈大挑釁逼美談判
北韓宣布試射新型戰術導引飛彈 金正恩沒親自視察

北韓宣布試射新型戰術導引飛彈 金正恩沒親自視察
金正恩傳達口信予習近平 中朝將加強為世所羨慕的關係

金正恩傳達口信予習近平 中朝將加強為世所羨慕的關係

熱門新聞

「長賜輪」在超過72小時的搶救後，直至26日上午還是無力脫困。 (歐新社、美聯社）

最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機

2021-03-26 08:00
木漿業者警告供應可能中斷，「衛生紙之亂」風險再上升。（路透）

全球塞船「衛生紙之亂」恐上演？木漿出貨拉警報

2021-03-25 01:20
2015年，時任美國國務卿柯瑞（左）在巴黎近郊勒布爾熱「聯合國氣候變化大會」場邊，與中國氣候變遷事務特別代表解振華（右）交談。美聯社

美中阿拉斯加互嗆後再度交鋒 各懷鬼胎

2021-03-22 11:28
事發當下，另一艘剛好在「Ever Given」身後的貨運船「Maersk Denver」上，有人拍下這艘長榮海運的貨運船卡住的畫面並上傳到Instagran。取材自Instagram

長榮貨櫃輪「卡」蘇伊士運河 轉彎時擱淺 雙向大阻塞

2021-03-23 21:00
長榮貨輪「長賜號」（Ever Given）23日擱淺在埃及蘇伊士運河，導致上百艘輪船大排長龍。Getty Images

長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線

2021-03-25 07:34
巴基斯坦總理康恩20日確診新冠肺炎。（路透）

巴基斯坦總理 接種2天後確診

2021-03-20 09:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇

遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇
最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機

最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機
打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診

打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診
CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出

CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出
華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理