法國支持德國反對… 歐盟出口禁令掀內訌

歐盟 因不滿英國藥廠阿斯特捷利康（AZ）遲遲未履行供貨承諾，計畫禁止境內疫苗 、原料出口。不過，歐盟內部對此意見分歧，法國支持、德國 等國則擔心觸發「疫苗貿易戰」，對此持保留態度，歐盟峰會到最後未對出口禁令達成共識。

歐盟執行委員會主席范德賴恩矢言實施「疫苗出口管制」，法國總統馬克宏對此表示，部分藥廠未尊重與歐盟的協定，故他支持范德賴恩的方案，西班牙和義大利贊同提案，更建議將禁出口國名單擴大至接種率高的國家。

不過德國、荷蘭、比利時及愛爾蘭認為此舉可能導致英方報復，例如禁止向歐盟出口疫苗原材料；歐盟委員會前主席容克也批評范德賴恩的提議「會觸發『愚蠢』的疫苗戰」，嚴重損害歐盟聲譽。

最終，峰會聲明只強調疫苗供應透明度和全球供應鏈的重要性，並重申藥廠應尊重合約。

此外，峰會中各國也針對疫苗分配掀起爭論，奧地利、拉脫維亞、捷克、保加利亞、克羅埃西亞和斯洛維尼亞6國批評歐盟分配疫苗不公，要求增加疫苗配給，並對疫苗有選擇權；例如保加利亞就希望分到更多較便宜的AZ疫苗，而少拿保存不易的輝瑞疫苗。不過，AZ藥廠向歐盟提供的疫苗遲遲未達承諾劑量，讓部分成員國的提議難以達成。

另一方面，輝瑞承諾提前供應1000萬劑疫苗，奧地利總理庫爾茨要求將這批疫苗大部分供應奧地利、捷克和克羅埃西亞；但德國、荷蘭等國認為，奧地利的接種進度不算太差，歐盟應優先考慮保加利亞、克羅埃西亞和拉脫維亞。

庫爾茨則威脅若不增加奧地利的疫苗分配額，將否決任何分配協議，峰會因此在第一天未能就此達成共識。