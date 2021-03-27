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民眾擬緬甸軍人節示威 軍政府警告：將瞄準頭部射殺

編譯中心／綜合26日電
國際萬國小姐選美大賽緬甸參賽佳麗韓蕾。（Getty Images）
國際萬國小姐選美大賽緬甸參賽佳麗韓蕾。（Getty Images）

3月27日是緬甸軍人節，軍方預計在首都奈比多舉行閱兵活動，但示威者準備號召更多民眾上街抗議；國營電視台發布訊息警告民眾如果上街，將被從頭部或背部射殺。

緬甸軍方2月1日發動政變以來，血腥鎮壓上街抗議的平民，根據緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）統計，截至26日為止，已有328人遭到軍警殺害，累計3070人遭到逮捕。

根據緬甸援助政治犯協會統計，死亡的民眾多數是男性，近90%的人是被擊斃，36%年齡在24歲或以下，25%的人是頭部直接中槍而死。

緬甸國營電視台26日晚間發布軍方訊息，警告示威者如果在27日的緬甸軍人節上街示威，可能被從頭部或背部槍殺。軍方預計在軍人節於首都奈比多進行閱兵活動。

此外，俄羅斯塔斯社報導指出，俄羅斯國防部副部長佛明27日將於奈比多會見緬甸武裝部隊總司令敏昂萊，佛明表示緬甸是俄羅斯可靠的盟友和戰略夥伴。

萬國小姐緬甸佳麗 批軍政府

「世界和平」或許是選美賽中陳腔濫調，但當緬甸街頭正因軍政府鎮壓示威民眾而染血，國際萬國小姐選美大賽緬甸參賽佳麗韓蕾25日發出求救呼聲，懇求外界協助讓緬甸終止暴力。

韓蕾正在泰國首都曼谷與其他63國佳麗爭奪國際萬國小姐（Miss Grand International）后冠。她25日接受泰國「鮮新聞英文報」訪問時，對緬甸軍政府的鎮壓行動大張撻伐。

韓蕾表示：「我想在這裡對全世界說：請支持緬甸人民。緬甸有這麼多人死在軍隊槍下……請救救我們。」軍政府鎮壓示威手段越來越暴力，累計已達280多人死亡。

正在緬甸仰光大學心理系就讀的韓蕾，也在自己的Instagram帳號發文說，有些同學從政變後就一直被拘禁。她寫道：「在一個民主國家，人民必須要能夠發聲，我們的聲音必須被聽見。但現在在緬甸我們沒有自由，這是違反人權。釋放我們的學生！」

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