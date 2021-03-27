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課堂展示諷刺穆罕默德漫畫 英教師遭停職

編譯中心／綜合26日電

英國教育大臣一名29歲高中宗教科教師22日在課堂上，展示法國「查理周刊」諷刺伊斯蘭教先知穆罕默德的漫畫，引起多名家長到校外抗議，也有人向該名教師發出威脅，令他需由警方保護。教育大臣威廉森批評示威者的行為不可接受，明顯力挺教師，伊斯蘭團體指責威廉森的言論造成分化。

事發於西約克郡的巴特利文法學校，位於穆斯林社區，多人25日在校外抗議，要求該名教師辭職。參與示威的家長指出，他們需公開表達不能容忍伊斯蘭恐懼症。校方已為事件致歉，並將該名教師停職及展開調查。校長指出，教師固然需要讓學童了解不同宗教信仰，但應在尊重他人、保持敏感度的情況下進行。威廉森則表示，學校可在課程中自由加入不同範疇的議題、概念或教材，鼓勵教師和學校在爭議出現時應展開對話，強調不能接受教師被威脅或恐嚇。

伊斯蘭團體「齋月基金會」行政總裁沙菲克表示，原本以為教育部可為事件降溫，豈料威廉森卻指責家長，而非尋求具建設性的對話，認為只會不必要地造成社會分化。英國穆斯林協會指出，必須遏止恐回情緒，相信校方會就今次風波，採取適當行動。 

威廉 教育部 英國

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