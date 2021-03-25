7歲女遭緬軍擊斃 政變後20名兒童喪命

緬甸安全部隊23日在緬甸瓦城鎮壓示威活動時，一名7歲女童欽明漆在家中慘遭擊斃。(歐新社)

安全部隊23日在緬甸 瓦城鎮壓示威活動時，1名7歲女童欽明漆在家中慘遭擊斃，這是2月1日當局血腥鎮壓反對派以來，年紀最小的受害者；活躍人士打算發動更多反政變示威，包括聯合企業進行無聲罷工，並呼籲大家待在家中。

欽明漆的姊姊向英國廣播公司（BBC）說，周二下午警察 踢門入屋，問其父家中是否有外人，父答「沒有」，但警察指他說謊。這時欽明漆跑向父親，警察開槍射中她；軍方目前並未對此事件發表看法。

有組織表示，自政變以來已有最少20名兒童被保安部隊殺死。另外，當局24日釋放超過600名被捕的示威者。

另方面，美聯社記者譚梢上月在緬甸報導反政變示威時被捕，他已於24日獲釋。美聯社報導，譚梢被控違反公共秩序法，最高可處3年徒刑。

緬甸第一大城仰光2月27日出現街頭示威，譚梢是當時遭到拘捕的9名新聞工作者之一，不得保釋。自2月1日政變以來，已有約40名記者被捕或遭起訴。

聯合國 人權理事會24日則通過決議案，對緬甸上個月政變以來「不成比例的動用武力」發出警訊，並推動在緬甸設立聯合國的人權辦公室；同時再次呼籲緬甸軍方恢復文人統治，立即釋放遭罷黜的民選領導人翁山蘇姬。