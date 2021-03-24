一艘長榮貨輪堵死世界經濟？長賜號癱瘓蘇伊士運河事件

長榮海運的貨櫃輪「長賜號」因不明意外導致船頭觸陸，400米長的船身因此打橫、死死卡住了蘇伊士運河南北向。（取材自Instagram／Julianne Cona）

連結歐亞非海運的戰略要衝——埃及的蘇伊士運河 ——23日上午7時40分遭遇重大交通事故，一艘長榮海運的貨櫃輪「長賜號」 （Ever Given），因不明意外導致船頭觸陸，400米長的船身因此打橫、死死卡住了運河南北向。僅管埃及官方隨即出動了多艘拖船，並緊急派出怪手強制挖開長賜號船頭卡住的運河堤岸，但直到24日上午為止，進退不得的長賜號依舊卡在河道上，迫使蘇伊士運河南北向全線癱瘓。相關消息一度以「海運三寶」的敘述，成為全球社群網路的熱門笑柄；但另一方笑不出來的，不只僅有塞在堵塞運河上動彈不得的「貨輪船陣」，超過1000萬桶原油、占全球海運輸油量10%的東西向「海上石油 」貿易，更是因此嚴重癱瘓。

來源：Navigationkolya,off-road Каховка YouTube

巴拿馬註冊的「長賜號貨櫃輪船」是台灣長榮海運旗下最大的貨輪之一，其3月5日從台北港出發後，先於中國山東省烟台港、馬來西亞丹戎帕拉帕斯港短暫停靠，接著一路西進，準備一路北上穿越蘇伊士運河後，經地中海與大西洋西岸，抵達本回航程目的地荷蘭的鹿特丹港。

開進運河10公里 就頭撞陸卡住

航程一路順風的長賜號，在3月22日抵達埃及蘇伊士運河南方的紅海入口，並依照申請順序在蘇伊市港外徘徊「海上排隊」，直到3月23日清晨時分，輪到號碼的長賜號才駛進蘇伊士運河——誰知開進運河才剛過10公里，長賜號就在運河南端的瑪迪亞區（Ma'diyah）船頭撞陸、船身橫打完全卡住了雙向航道。

英國 《金融時報》表示，長賜號之所以癱瘓了蘇伊士運河，疑似是不明原因擱淺所致，

「但由於埃及官方單位『蘇伊士運河管理局』直接下班、不回應不說明也不接電話...因此事發近24小時後，外界仍不清楚長賜號為何會癱瘓在運河上？究竟是動力出問題，還是脫困方式出狀況，長賜號又為何會匪夷所思地『打橫船身』把運河全面卡死？」

（擷取自vesselfinder即時狀況）

長賜號塞住蘇伊士運河的消息，一開始並沒有引發國際媒體的關注，直到跟在長賜號後頭的丹麥快桅集團（Maersk）貨輪「快桅丹佛號」（Ｍaersk Denver），船上的美國籍海員朱利安．科納（Julianne Cona）拍下了長賜號的擋路窘境並上傳社群網路後，整起事件才因誇張而超現實的場景，迅速燒成了全球社群網路的熱議話題。

「海運三寶慘案」各國網友訕笑

蘇伊士運河遭遇事故癱瘓的消息，很快變成了各國網友訕笑的「海運三寶慘案」，各方意見也對全球經濟的命脈，竟然被匪夷所思地掐住封堵，感到極端荒謬而不可置信；但根據長榮海運的台灣總公司說法，長賜號之所以會卡在運河中央，是因為遭遇「強風突襲」而導致的船身擱淺，儘管後續的事故原因與應變過程仍有待調查，但就已知的初部資訊來看，長賜號有很大機率只是「倒楣的不幸意外」。

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貨輪癱瘓運河後，長賜號後方也有10多艘貨輪也同樣因「堵船」而受困，北方南下的地中海入口，與南方北上的紅海入口，更因此雙線癱瘓、出現了百餘艘貨輪的「海上大塞車」。一時間各方貨運交通大亂，事故需要多久才能排除？怎麼排除？亦成為國際困惑、歐亞非海上交通大亂的一片大混亂。

「蘇伊士運河的事故受阻，不僅影響國際物流的交期，更會對國際油價造成立即而直接的負面影響。」英國《金融時報》表示：蘇伊士運河的穿梭吞吐量，平均大概是每日50艘輪船（2020全年總量為1萬9000艘以上），其中的重要部分就是往來東西方的「石油油輪」——他們不僅包括了從波斯灣載運往歐洲、北美的超大油輪，也包括了從俄羅斯往亞洲銷售的石油產品。

事故無法速排除 衝擊國際油價

報導表示，在長賜號癱瘓蘇伊士運河的24小時內，全球石油市場光是卡在蘇伊士運河兩端的能源運量，就有1000萬桶原油遭受影響；若是事故無法快速排除，對於國際油價與經濟的負面衝擊，則可能繼續下墜。

蘇伊士運河的穿梭吞吐量平均大概是每日50艘輪船，其中的重要部分就是往來東西方的「石油油輪」。圖為2015年示意圖，將要進入蘇伊士運河的石油油輪Sharifa 4。（路透）

北方南下的地中海入口，與南方北上的紅海入口，因此雙線癱瘓、出現了百餘艘貨輪的「海上大塞車」。 （擷取自vesselfinder即時狀況）

自從蘇伊士運河於1869年現代化開鑿開通後，一直是歐亞海上航運往來的最短路徑；至今，光是每年的航運過路費與相關產值，能為埃及政府帶來至少56億美元的年度淨利，是埃及經濟至今最重要的外匯來源之一。

在過去，蘇伊士運河一直是埃及最重要的戰略資產，除了英國殖民時期的戰略壟斷之外，埃及強人總統納瑟（Gamal Abdul Nasser），在1956年將蘇伊士運河收歸埃及國有化的歷史性決定，更讓納瑟成為了阿拉伯世界的「民族英雄」，運河本身更也因此成為了埃及民族尊嚴的代號與象徵。

近年來——特別是埃及於2014年爆發軍事政變，由強人獨裁者塞西（Abdel Fattah el-Sisi）奪權、終結了埃及短命的「阿拉伯之春」後——重回軍事強人掌權的埃及，也隨即展開了一連串的「新蘇伊士運河擴建計畫」，這之中包括了航道的拓寬、運河支線的延展，同時也包含了更多碼頭設備與港口工業區城市的「大規模開發計畫」。

埃及舉債想拓建 吸引戰略投資

然而塞西總統之所以對蘇伊士運河大興土木，其應對的並不是來自需求端的長期提升；而是為了吸引沙烏地阿拉伯為主的阿拉伯油國、以及中國金流的「戰略投資」。加上過程中，主導各項開發的單位，往往是埃及軍方所持有的「退輔派系財團」，以此舉債動工擴張運河的做法，也時常遭到本國改革派的異議分子質疑是軍系貪腐的「結構性分贓工程」。

由於埃及的另一項大宗外匯來源——觀光旅行業——因疫情全球大侵襲的緣故，在2020-2021年全面崩潰，獲益於海運大熱的蘇伊士運河，也成為支撐埃及孱弱經濟的唯一命脈。因此，長賜號的事故能否即時排除並避免發生，也成為了埃及「動搖國本」的要命大事。

在過去，蘇伊士運河一直是埃及最重要的戰略資產，除了英國殖民時期的戰略壟斷之外，埃及強人總統納瑟，在1956年將蘇伊士運河收歸埃及國有化的歷史性決定，更讓納瑟成為了阿拉伯世界的「民族英雄」，運河本身更也因此成為了埃及民族尊嚴的代號與象徵。 （路透資料照片）

2019年，慶祝蘇伊士運河開通150周年Oil tanker Bunga Kasturi的航行。 （路透）

全球的海上咽喉 曾遇「長期癱瘓」

不過蘇伊士運河雖然是全球經濟的海上咽喉，事實上卻也曾經遭遇「長期癱瘓」。

像是1956到1957年間的「第二次中東戰爭」（為了反擊納瑟運河國有化政策，英國夥同法國、以色列，發兵入侵埃及），運河就曾經封鎖一年。到了1967年「六日戰爭」期間，蘇伊士運河南北端更遭到以色列、埃及軍事封鎖，直到1975年以埃關係正常化之前，這條「命脈」長達8年都不開放使用。

在1967年的「六日戰爭」爆發當下，由於以色列國防軍的「奇襲攻勢」出乎預期，包括西德、英國、波蘭...等15艘國際貨輪，就這樣被包夾在兩軍砲火之下，直接被困在運河上動彈不得。

儘管戰爭在短短6天內就以埃及的潰敗為結束，但運河兩段卻被埃及佈下的水雷與自沉戰艦給堵塞，15艘受困輪船也就只能待在運河中段的「大苦湖」上，等待國際談判斡旋出一條撤退途徑——殊不知兩軍僵持一路消耗了8年，這15艘受困輪船也以「黃色艦隊」（因為長年滯留，船身被岸上沙漠的飛塵覆蓋侵蝕，而成為「黃色」的外觀）之稱名留青史，就這樣一直滯留在封鎖的運河內直到1975年，成為了被歷史遺忘、荒謬而超現實的國際事件。