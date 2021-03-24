我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州灣區舊金山、聖他克拉拉、馬連3縣進入橙色級別

對抗新冠 輝瑞測試口服藥 雷杰納隆抗體療法降死亡率

東奧聖火25日起跑 日相缺席、宣傳大使石原聰美撐大局

記者蔡佩芳／綜合23日電
日本女星石原聰美擔任東京奧運官方宣傳大使。（路透）
日本女星石原聰美擔任東京奧運官方宣傳大使。（路透）

東京奧運聖火傳遞25日將從福島起跑，日本首相菅義偉確定缺席；不過，曾確診新冠肺炎的知名女星石原聰美身為官方宣傳大使，仍將出席起跑儀式，為東奧點燃聖火。

東京奧運組織委員會22日發表，東京奧運聖火25日將在福島的足球設施J-VILLAGE舉行起跑儀式。菅義偉今日書面答覆時事通訊提問，因國會正在開議等原因，綜合考量各種情況，決定不出席聖火起跑。但他仍強調實踐東京奧運的決心，強調東京奧運是人類戰勝新冠肺炎的證明，也是向全世界表達日本走出東日本大地震的機會，對聖火傳遞日本全境表達期待。

另一方面，擔任東奧宣傳大使的石原聰美、搞笑藝人三明治人、奧運柔道金牌得主野村忠宏、帕運射擊選手田口亞希都將出席起跑儀式。但基於防疫考量，聖火起跑儀式將不開放觀眾入場。

原本擔任第一棒跑者的日本前國家女子足球國腳川澄奈穗美日前已婉拒，但首名跑者仍會由2011年世界盃女足賽奪冠的國家隊成員擔任，人選仍在協調中。火炬將由宣傳大使移交給跑者。

讀賣新聞等日媒報導，對於陸續有知名人物辭退傳遞聖火的任務，奧運組委會宣傳負責人解釋，許多人在行程上無法配合，並為此公開致歉。聖火起跑地的福島，原本擔任跑者的人氣團體TOKIO、演員窪田正孝都先後辭退，換人上陣。不過，東奧組委會22日也發表好消息，聖火傳遞到岐阜縣時，將有174人擔任跑者，其中也包括演員伊藤英明、山本耕史。

2021東奧聖火傳遞將從3月25日自福島起跑。（Getty Images）
2021東奧聖火傳遞將從3月25日自福島起跑。（Getty Images）

東京奧運 日本 足球

上一則

提振國內接種率…普亭打疫苗不給看 文在寅大方發影片

下一則

歐洲疫情再起 德國延後解封、英國重罰出國旅遊

延伸閱讀

東奧聖火25日福島起跑 宣傳大使石原聰美將現身點火

東奧聖火25日福島起跑 宣傳大使石原聰美將現身點火
史上首次 東京奧運不放行海外觀眾 恐損失上億美元

史上首次 東京奧運不放行海外觀眾 恐損失上億美元

奧林PIG事件 渡邊直美哽咽吐內幕：東奧確曾邀約

奧林PIG事件 渡邊直美哽咽吐內幕：東奧確曾邀約
又歧視女性 東奧曾要女藝人扮「奧林pig」負責人辭職

又歧視女性 東奧曾要女藝人扮「奧林pig」負責人辭職

熱門新聞

世界衛生組織（WHO）專家今天表示，他們可能建議2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒株蔓延的國家使用美國嬌生集團研發的疫苗。(路透)

世衛專家：變種病毒蔓延國家 擬建議使用嬌生疫苗

2021-03-17 13:50
2015年，時任美國國務卿柯瑞（左）在巴黎近郊勒布爾熱「聯合國氣候變化大會」場邊，與中國氣候變遷事務特別代表解振華（右）交談。美聯社

美中阿拉斯加互嗆後再度交鋒 各懷鬼胎

2021-03-22 11:28
巴基斯坦總理康恩20日確診新冠肺炎。（路透）

巴基斯坦總理 接種2天後確診

2021-03-20 09:40
俄羅斯一名男子被棕熊追趕。(影片截圖)

男講電話下一秒竟遭棕熊追趕 拔腿狂奔到對街

2021-03-21 16:56
民眾19日在洛杉磯韓國城手持「亞特蘭大停止仇恨亞裔」標語，抗議針對亞裔的仇恨攻擊。（Getty Images）

不只美國 西方國家針對亞裔仇恨犯罪普遍增加

2021-03-21 11:19
泰國貴妃被媒體鏡頭捕捉到，在王后的身後斜眼瞪對方。（取材自Andrew MacGregor Marshall推特）

泰國最新宮鬥畫面？貴妃眼帶殺氣「斜瞪」王后

2021-03-17 01:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神

張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神
科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴

科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴
佛格森：美中較量 得台灣者得天下

佛格森：美中較量 得台灣者得天下
男逛情趣店對著娃娃自慰 女店員怒拿假陽具教訓追打

男逛情趣店對著娃娃自慰 女店員怒拿假陽具教訓追打
中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫

中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫