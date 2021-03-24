澳洲執政黨性醜聞連環爆 國會祈禱室成猥褻 總理怒斥：丟臉

澳洲國會多位工作人員爆料曾在工作時被性侵的風波尚未平息，最近又爆出有人將國會當成「炮房」，讓總理莫里森大發雷霆。(路透)

澳洲 政府近期陷入數起性醜聞，包括一名女性政府顧問遭同事性侵 一案，總理莫里森處理相關指控的壓力已經很大，如今又爆出政府人員行為不端。澳洲媒體揭露畫面，指稱政府工作人員在國會做出猥褻舉動，其中一人甚至在女議員桌上自慰。總理莫里森痛批此事「丟臉至極」，矢言改變國會職場文化。

‘It is a culture of men thinking that they can do whatever they want.’ #australia wth https://t.co/UyujtdAQNk — Rose McGowan (@rosemcgowan) March 23, 2021

來源：推特

澳洲新聞網報導，莫里森在聲明中說，這些人不配來到議會大廈工作，「這些人的舉止，顯示他們非常蔑視在國會工作的人，對於國會理應代表的理念也極為不敬」。據稱，相關影片和照片是上傳到一個聯合政府工作人員的群組聊天室內，接著被名為湯姆的「吹哨人」外洩，「澳洲人報」和「第10頻道電視台」昨晚率先報導此事。

告密的湯姆對媒體表示，政府人員和國會議員經常利用議會大廈一間祈禱室性交；他聲稱，性工作者也被帶進大廈，「供（執政）聯盟的國會議員作樂」。他還說，一群政府工作人員經常互傳自己的露骨照片，他都看到沒感覺了。

湯姆表示，圈子裡「存在著一種覺得可以為所欲為的男性文化」，他雖不認為那些政府員工犯了法，但「道德上，他們已經破產了」。事情爆發後，一名幕僚立刻被開除，澳洲政府承諾會採取進一步行動。

澳洲外交部長兼女性事務部長潘恩受訪時說，最新曝光的醜聞，光用「令人失望」已不足以形容，這凸顯出政府必須下令好好調查國會職場文化。

身為女性的工業部長安德魯斯（Karen Andrews）表示，她在政界遇過不計其數的性別歧視，「良心不允許我再保持沉默」。她表示，執政自由黨應考量到黨內政治代表的性別分配。

澳洲國會屢次被批評工作環境文化「有毒」，據稱這種文化持續造成欺凌、騷擾，以及對女性的性侵害，尤其是在執政聯盟內部。除了前幕僚希金斯的性侵指控外，澳洲司法部長波特 也被控於1988年性侵一名16歲女孩，當時兩人都是學生，但波特強烈否認此事。