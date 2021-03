澳洲執政黨性醜聞連環爆 國會祈禱室成猥褻 總理怒斥：丟臉

澳洲 政府近期陷入數起性醜聞,包括一名女性政府顧問遭同事性侵 一案,總理莫里森處理相關指控的壓力已經很大,如今又爆出政府人員行為不端。澳洲媒體揭露畫面,指稱政府工作人員在國會做出猥褻舉動,其中一人甚至在女議員桌上自慰。總理莫里森痛批此事「丟臉至極」,矢言改變國會職場文化。

‘It is a culture of men thinking that they can do whatever they want.’ #australia wth https://t.co/UyujtdAQNk