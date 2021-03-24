美韓會議才結束 北韓突射飛彈 首次挑釁拜登政府

在美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀上周訪問亞太地區後沒幾天，北韓便在21日試射兩枚短程飛彈。圖為北韓2019年9月10日清晨發射兩枚飛彈後，南韓民眾在車站觀看電視報導。（美聯社資料照片）

美國 官員今天表示，美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀上周訪問亞太地區後沒幾天，北韓 在當地時間21日試射兩枚短程飛彈，是美國總統拜登 上任後第一次。美官員表示，試射屬北韓正常軍事活動範圍，拜登則說北韓測試飛彈，顯示平壤政府完全沒有改變，不過美方將保持開放態度對話。

華盛頓郵報報導，北韓上周末發射了「多枚短程導彈」，多家媒體援引匿名美國官員的話證實了這一報導。華郵指北韓過去也曾以試射飛彈行動挑釁華盛頓和首爾當局，此次舉動是在挑戰拜登政府。

韓聯社則報導，北韓於21日朝半島西部海域發射2枚巡航飛彈，均為近程飛彈。消息人士表示，北韓發射的不是彈道飛彈，沒有違反聯合國安理會決議。不過令人奇怪的是，北韓未對飛彈大鳴大放，連日韓兩國也沒有任何反應，讓美方對金正恩的用意感到疑惑。

加州明德大學蒙特雷國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies）教授傑佛瑞・路易斯（Jeffrey Lewis）表示，北韓只是試射岸防巡弋飛彈，算是對美韓軍演相當溫和的反應。

媒體報導，就在布林肯跟中國外交高層楊潔篪、王毅吵了一架後，北韓便進行飛彈試射，這項軍情最後卻由美國官員私下證實，其中曲折頗值玩味。

報導稱，北韓這次動作也點出拜登政府的北韓政策目前還是一片空白。華郵引述美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）的說法，表示拜登政府希望找到應對北韓的新方法；美國外交官員對亞洲盟友表示，美國政府的北韓戰略將不同於川普時代的「由上而下」，也不同於歐巴馬時代的「由下而上」，但拜登政府會如何對待這個核威脅，目前沒人清楚。

日前金正恩胞妹、朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正曾發表談話，嚴厲譴責本月8日登場的美韓聯合軍演，強調南韓對北韓始終抱有「不正常的敵意」與「被害妄想」。金與正也警告拜登政府「若想睡個好覺」，就別在朝鮮半島自找麻煩。當時外界預期北韓很快會有「動作」，果然21日就付諸行動。