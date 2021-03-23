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澳洲再降暴雨洪災惡化 1.8萬人撤離、蛛蛇躲民宅避難

編譯中心／綜合22日電
空拍畫面顯示，澳洲麥格理港社區被泡在泥濘黃水中。（路透）
空拍畫面顯示，澳洲麥格理港社區被泡在泥濘黃水中。（路透）

澳洲東南部22日遭遇另一波密集降雨，使新南威爾斯省數十年一遇的洪患更加惡化，數以千計民眾接獲命令撤離、200多間學校宣布停課。當局擔心，若大雨情況不減，恐怕疏散人數將達5.4萬人。

路透報導，過去3天持續降雨讓新南威爾斯省河水暴漲，造成大面積破壞，電視和社群媒體畫面顯示，快速流動的滾滾洪水讓房屋隨波逐流，還沖走車輛和農場牲口，淹沒道路、橋梁、房舍和農場。

當局指出，從18日開始起，新南威爾斯省累積雨量已達90公分，雪梨在24至36小時內估計再增加50至100毫米降雨；該省23日將面臨「降雨、強風、異常高的大浪」。在重災區，過去4天降雨量已達往年整個3月總降雨量5倍。

澳洲道路成汪洋，可見民眾以單人獨木舟代步。（路透）
澳洲道路成汪洋，可見民眾以單人獨木舟代步。（路透）

CNN報導，許多動物為了躲避大水，群起遷移到高處，尤其是蛇和蜘蛛大批闖入民宅與庭院。一名新省居民在臉書上傳家中農場照片，「你看到的棕色全都是逃難的蜘蛛。」不只蜘蛛，蛇也在避難，「樹上爬滿了蛇，如果你划船去看，會看到蛇拚命要游到乾燥的地方」。

緊急服務官員表示，目前新南威爾斯省已有1.8萬名民眾接獲撤離命令，雖然目前並未傳出人員死傷，不過當局仍警告可能會出現「威脅生命」的情況。當局已將該省38處地區列為天然災害災區，並針對19處地區下令疏散，而且預料接下來情勢還會繼續惡化。

當局擔心，若大雨情況不減，恐怕疏散人數將達5.4萬人。澳洲總理莫里森說：「我們很慶幸目前為止沒有人員喪生。但建物與道路地基、路樹根基都受損，另外還有電線倒塌和水位高漲，這些都會造成風險。」

澳洲 社群媒體 洪水

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