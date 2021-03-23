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英軍現代化！發展科技、海軍戰力 裁減陸軍1萬人

編譯中心／綜合22日電
英國皇家海軍航空母艦伊莉莎白女王號。英國政府22日頒布軍事現代化計畫，將加強皇家海軍戰力，增加更多船艦、潛艦與水兵。（歐新社資料照片）
英國皇家海軍航空母艦伊莉莎白女王號。英國政府22日頒布軍事現代化計畫，將加強皇家海軍戰力，增加更多船艦、潛艦與水兵。（歐新社資料照片）

英國政府22日公布備受關注的軍事現代化計畫，目標是加強皇家海軍戰力及全球影響力，未來把發展重點移至機器人、無人機、網路戰和提升海軍戰力方面，「以在多個領域與全球各地捍衛英國利益」。不過，陸軍正規軍人數將縮減約1萬，剩約7萬兵力。

據BBC報導，國防部表示，在「競爭時代的防衛」（Defence in a Competitive Age ）報告中，政府計畫增加更多船艦、潛艇與水兵，並投入2億英鎊（約2.7億美元）將皇家海軍陸戰隊改組為「未來突擊隊」（Future Commando Force），以確保航道安全並維持航行自由。

皇家海軍也將研發多功能偵察艦，預定於2024年開始服役，保護英國的海底電纜及其他重要基礎設施免遭「俄羅斯潛艦」破壞；此外，今年將在亞洲部署以英國新航母為首的航母戰鬥群。

陸軍方面，政府計畫撥款30億英鎊（約41.55億美元），其中1.2億英鎊（約1.6億美元）用於成立「可在高風險環境作戰並迅速部署至世界各地」的特種作戰「遊騎兵團」（Ranger regiment），還將載撤約1萬人，並更換部分老舊的軍事裝備。

英國皇家海軍巡防艦威斯敏斯特號。英國政府22日頒布軍事現代化計畫，將加強皇家海軍...
英國皇家海軍巡防艦威斯敏斯特號。英國政府22日頒布軍事現代化計畫，將加強皇家海軍戰力，增加更多船艦、潛艦與水兵。（路透資料照片）

法新社報導指出，由以上計畫可看出，英國武裝部隊將持續在全球活動，包括在伊拉克打擊「伊斯蘭國」（IS）以及在阿拉伯海緝毒的行動。

另外，英國還將把擁有核彈上限從180枚增加到260枚。批評人士指這將違反「核武禁擴條約」，英國政府回應這只是上限，而不是目標。

國防大臣華萊士（Ben Wallace）在聲明中說：「未來幾年，我們會擴大全球參與，並與盟友整合，準備好在有必要時戰鬥。」

英國強生政府16日發表「安全、防衛、發展及外交政策綜合評估」，被視為冷戰結束以來英國對外交國防政策的最大規模檢視，評估報告關鍵之一是強調「向印太傾斜」，以抗衡「體制競爭者」中國的威脅，包括按計畫調派「伊利沙伯女王」號航空母艦到印太海域。

英國 皇家 國防部

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