南韓兩大市長補選前 執政黨爆貪腐醜聞…恐明年衝擊大選

南韓首爾、釜山兩市市長補選在即，國土交通部轄下土地住宅公社（LH）卻爆出投機買地醜聞，引發朝野大戰。兩大黨候選人也被要求說明不動產相關質疑，為這次選舉蒙上陰影。

南韓4月7日將舉行各行政地區首長、議員等補選，其中包括因疑涉性騷 擾醜聞而自殺的前首爾市長朴元淳，以及因涉嫌性騷擾女公務員的前釜山市長吳巨敦所遺留的兩大市長職缺。

同屬執政黨共同民主黨 的兩名前市長先後提前離職，若共同民主黨在這次補選中失利，意味著將在明年總統大選之前失去兩大城市首長的支持。

共同民主黨雖然在去年國會選舉大獲全勝，取得單獨過半的絕對優勢，但近一年來疫情未緩解，加上打房政策失敗導致房價激升，都讓文在寅 政府支持率直落谷底。

不只如此，聲稱要掃除「積弊」，頂著分散檢方權力罵名、成立高層公職人員犯罪搜查處的共同民主黨政府，近期卻被公民團體踢爆負責國宅興建等開發計畫的「土地住宅公社」（LH）涉嫌與公務員勾結，做出搶先買下規畫開發地區土地的投機行為。

投機買地牽涉案件眾多，加上政府未在第一時間道歉處理，更加深民眾怒火，文在寅施政支持率至最近一周已跌至34.1%新低，共同民主黨與最大在野黨國民力量的支持度差距也拉到7.4個百分點。

此外，進步派勢力上周完成候選人單一化投票整合，將支持選票集中給共同民主黨候選人朴映宣。但最新民調結果顯示，日前達成候選人單一化共識的保守派政黨國民力量與國民之黨若成功合作，無論最後是由前首爾市長、國民力量候選人吳世勳，或是國民之黨候選人安哲秀出馬，都能贏過朴映宣。

不過，在野黨就炒地案猛攻，要求將調查範圍擴大至總統府青瓦台的同時，共同民主黨也不甘示弱，主張這類弊案可能行之有年，要求至少要追溯至這些土地被指定為開發地區的5年前，意即要追溯至前兩任總統、保守派的李明博及朴槿惠任內。

不動產相關疑慮也成為對兩黨候選人不利的標靶，吳世勳被質疑在首爾市長任內濫用職權，將自有土地指定為住宅用地，以取得補償；朴映宣則因在政府提高多住宅者稅金同時，被爆出丈夫在日本東京持有公寓，遭質疑雙重標準，甚至被貼上「親日」標籤。