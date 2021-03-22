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土耳其退出防家暴「伊斯坦堡公約」 引爆女性怒火示威

編譯中心／綜合21日電
土耳其婦女20日傍晚群集安卡拉巿中心，抗議政府退出預防家暴等針對女性暴力的「伊斯坦堡公約」。婦女們高喊「沒有平等，就不會有正義」，要求當局收回成命。（路透）
土耳其婦女20日傍晚群集安卡拉巿中心，抗議政府退出預防家暴等針對女性暴力的「伊斯坦堡公約」。婦女們高喊「沒有平等，就不會有正義」，要求當局收回成命。（路透）

土耳其婦女20日傍晚群集安卡拉巿中心，抗議政府退出預防家暴等針對女性暴力的「伊斯坦堡公約」。婦女們高喊「沒有平等，就不會有正義」，要求當局收回成命。

20日傍晚安卡拉飄著雨，氣溫約攝氏10度。以女性為主的數以百計抗議民眾手持「伊斯坦堡公約長存」、「政治謀殺女人」等標語的海報，群集巿中心坎卡雅區政府大樓外抗議。訴求也獲得一些年輕男性支持，加入抗議行列。

官方公報於當天凌晨刊載退出「伊斯坦堡公約」（Istanbul Convention）的厄多安總統令，引爆女性怒火。首都安卡拉之外，婦女團體也在第一大城伊斯坦堡、第三大城伊茲米爾等地展開抗爭。

「伊斯坦堡公約」正式名稱為「歐洲理事會女性暴力與家庭暴力防治公約」（Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence），2011年在伊斯坦堡通過，要求簽署國政府立法防治針對女性的暴力，包括家庭暴力。

土耳其是伊斯坦堡公約首波簽署國，於2014年生效，在保障人權和促進兩性平權上極具象徵意義。然而，包括宗教團體在內的保守派堅稱，公約鼓勵離婚、破壞家庭和諧，而且同性戀、雙性戀、跨性別者社群也引用公約的平權理念爭取社會認同。他們主張退出公約，獲厄多安於20日正面回應。

伊斯坦堡公約引發的論戰，也反映土耳其社會糾結在世俗主義與伊斯蘭主義間的長期拉扯。婦女團體警告，在此一議題上絕不善罷甘休。

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