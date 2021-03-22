楊紫瓊舉「三指」聲援緬甸示威 民眾擬建人民軍自保

緬甸瓦城抗議者掩護在路障後面。（路透）

緬甸 的反軍事政變示威21日持續，軍警也持續鎮壓，中部城鎮蒙育瓦有一名男子死亡，數人受傷。衛報報導，有年輕示威者認為國際社會對緬甸人的呼籲充耳不聞，準備建立「人民軍隊」自救；此外，曾在電影 中飾演翁山蘇姬 的女星楊紫瓊，則在社交媒體上傳比出「三指手勢」的照片，聲援反抗極權。

緬甸第二大城曼德勒21日有數百名醫護人員上街遊行，他們身穿白袍，高喊抗議口號；中部城鎮蒙育瓦有一名男性示威者被軍警開槍，擊中頭部死亡。全國近20地區，21日晚舉行通宵燭光集會，有人以蠟燭砌成象徵反抗極權的三指手勢。此外，台灣的緬甸人同日也在台北自由廣場，舉行聲援緬甸反政變示威的集會，近千人參與。

不過，緬甸軍政府仍持續鎮壓，國際社會揚言制裁等行動沒有太大幫助。有年輕示威者表示，正透過YouTube學習整理槍械及射擊，呼籲建立一支「人民軍隊」以保護平民。另有示威者說，他們已不期望聯合國或任何軍隊會前來援助，「我們應該有一支包括全國所有民族的聯邦軍隊……人民軍隊將會成為新國防軍。」據報導，目前至少有兩個少數民族武裝組織協助匿藏逃離的政治人物、公務員及記者等。

另外，在電影「以愛之名：翁山蘇姬」（The Lady）飾演翁山蘇姬的女星楊紫瓊，在社交媒體貼出舉起三指的自拍照，表示見到緬甸陷入動盪不安，讓她很傷心。她表示，決定一個國家的命運，是一項艱巨任務，必須透過和平手段來完成。