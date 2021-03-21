日本宮城7.2強震「晃30秒」 民眾難以站立

日本宮城縣外海20日傍晚發生強震，圖為宮城縣鹽釜市蘆畔町發生邊坡崩塌，造成道路暫時封閉，所幸無人受傷。（路透）

日本 宮城縣外海今天傍晚發生規模7.2的強震，讓人難以站立的強烈搖晃持續約30秒，已知約有200個家戶暫時停電，氣象廳對宮城縣沿岸地區發布「海嘯注意報」，所幸在約1小時後解除警報，目前無人傷亡。日本核能當局及地方公用事業單位也表示，震區各核電廠並未出現異常狀況。

新幹線停駛 核電廠無異樣

NHK報導，這起地震 發生在今天傍晚6時9分左右，震源位於宮城縣外海，深度約60公里，最大震度5強。出現震度5強的地區包括宮城縣北部、南部及中部；震度5弱的地區包括岩手縣沿岸南部、內陸南部及福島縣部分地區。

地震造成宮城縣氣仙沼市搖晃持續約30秒，強烈搖晃幾乎讓人無法站立。日本氣象廳在地震後已發布「海嘯注意報」，宮城縣沿海地區要留意預測約一公尺高的海嘯，大船渡市政府隨後也在市內69處開設避難所。

根據東北電力公司官網顯示，當天傍晚6時15分，宮城縣栗原市有約200個家戶停電。位於宮城縣的女川核電廠，因為一直停止運轉，東北電力公司經確認後確定沒有異常。

JR東日本公司表示，東北新幹線列車在地震後已暫時停駛；東京 電力公司早前表示，正在確認福島第一核電廠及第二核電廠是否有因地震發生異常。稍晚日本核能當局以表示核電廠無大礙。