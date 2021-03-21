史上首次 東京奧運不放行海外觀眾 恐損失上億美元

東奧暨帕運組織委員會主席橋本聖子（前）20日正式宣布，今夏舉行的東奧不接待外國觀眾。（路透）

日本東京奧運 及帕運五方會談20日登場，考量到全球疫情仍未平息及出現變種病毒 等情況，決定不接受海外觀眾入境觀賽，是奧運史上首次。以日本境內人士為主的進場觀眾人數上限，仍待協商。

五方會談出席人士包括國際奧會主席巴赫、東京都知事小池百合子、日本東京奧運暨帕運擔當大臣丸川珠代、東奧暨帕運籌委會主席橋本聖子，及國際帕拉林匹克委員會主席帕森斯等。

五方會談達成不接受海外觀眾入場觀賽的決議，主要原因是基於全球疫情尚未平息，及出現變種病毒等情況。

巴赫在五方會談致詞時說，重點課題在於保障所有參加東奧人員及日本國民的安全，「從過去到現在沒有改變」。他說，今天必須要做出困難決定，大家也許被迫要做出某種程度的犧牲，希望大家都能理解，「因為安全第一，必須獲得大家理解」。

帕森斯說，今天必須做出重要決定，必須讓大家接受跟過去的奧運與帕運大會有所不同，「特別是必須保障運動員及日本國民的安全與健康，同時讓大會得以成功舉辦」。

小池說，很高興這次會談能更深入地進行協商；日本首都圈一都三縣的「緊急事態宣言」21日將解除，進入避免疫情回溫反彈的過渡期，東京都政府將持續推動防疫對策。

「體育報知」報導，原本預估東奧可以吸引海外約100萬名觀光客入境，現在確定不開放海外觀光客，將重創日本觀光及餐飲業界。而對進場觀眾設下限制，也將成奧運史上首例。

東奧已耗費達154億元

據悉，東京奧運的主辦單位至今已售出100萬張海外門票和450萬張國內門票，根據過去經驗，海外門票收入至少占總門票收入的10%，換句話說，若東奧不開放海外觀眾，主辦單位將損失約100億日圓（約9100萬美元）的收入。此外，日本官方數據估計已在東奧耗費154億美元，其中逾半是政府公帑，但監察機構認為實際支出是兩倍。

據報導，下階段目標是設定日本境內觀眾入場上限，預計4月上旬將做出決定，原則上將準用日本境內職業賽事規定的觀眾入場限制。根據日本現行法規，大型活動最多只能有5000名觀眾入場，而東京奧運主場館的座位數量則是6.8萬個。

東京連5天逾300病例

此外，日本境內疫情延燒難平息，東京都20日新增342例確診病例，連續5天單日逾300例，最近一週平均每天新增病例數，已連續8天較前一週平均增加；此外，宮城縣20日新增125例確診病例，創當地新高紀錄；北海道也傳出可能發生變種病毒群聚感染，6名患者都是60多歲到80多歲的酒館客人，其中3人已確認感染變種病毒。